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الاقتصادي

تراجع النفط بفعل ارتفاع إصابات «كوفيد» بالصين وقوة الدولار

حقل نفط في الولايات المتحدة
14 نوفمبر 2022 20:15

 تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار بينما بددت زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين الآمال في سرعة إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم. وبحلول الساعة 1301 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 95.08 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند التسوية ارتفاعا 1.1 بالمئة يوم الجمعة. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 88.01 دولار للبرميل بعد الإغلاق في جلسة الجمعة مرتفعة 2.9 بالمئة. وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته لتقلل فترة الحجر الصحي للمخالطين عن قرب لحالات الإصابة والمسافرين الوافدين. لكن الإصابات بـ«كوفيد» ارتفعت في الصين خلال بداية الأسبوع إذ أبلغت بكين ومدن كبيرة أخرى اليوم الاثنين عن تسجيل أعداد قياسية للإصابات. في غضون ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام والعام المقبل، وعزت ذلك إلى تحديات اقتصادية.

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