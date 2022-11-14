صافي أرباح «إعمار العقارية» ينمو 124% إلى 5.8 مليار درهم

دبي (الاتحاد) سجلت شركة إعمار العقاريّة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إيرادات بلغت 18.9 مليار درهم، كما حقّقت 47% نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8.4 مليار درهم، وأرباحاً صافية بلغت 5.8 مليار درهم بزيادة 124%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسّن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث من عام 2022، سجّلت إعمار نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 12% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق لتصل إلى 2.3 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من العام الجاري 1.5 مليار درهم بزيادة 46% مقارنة بنظيره من عام 2021.

وتمكّنت من تحقيق مبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قيمتها 26.9 مليار درهم. كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة في الفترة نفسها من العام الماضي 51.9 مليار درهم، والتي سيتمّ احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

وقال متحدّث باسم شركة إعمار العقاريّة: «تمكّنت إعمار مجدداً من تحقيق نتائج قويّة خلال الربع الثالث من العام الحالي مع استمرار الأداء القويّ الذي حققناه خلال النصف الأول من العام. وقد بدأت التدابير الاستراتيجية التي شرعنا بتنفيذها في أعقاب الجائحة تؤتي ثمارها، حيث نلمس تأثيرها على زيادة ثقة المستهلكين ونشاطهم في مختلف أعمال الشركة، لا سيّما في قطاع العقارات. ومع دخولنا في الربع الأخير من عام 2022، فإننا واثقون بأن السوق سيشهد مزيداً من النموّ في نشاط مراكز التسوّق وأعمال الضيافة والبيع بالتجزئة، وخاصةً مع اعتدال درجات الحرارة التي ستضفي تحسّناً على قطاعَيْ السياحة والتجزئة».

إعمار للتطوير



سجلت إعمار للتطوير والمملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقاريّة، مبيعات عقاريّة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 23.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% عن الفترة ذاتها من عام 2021. كما سجّلت إعمار للتطوير إيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت 9.3 مليار درهم وحقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.3 مليار درهم.

إعمار الدوليّة

سجّلت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة إعمار مبيعات عقاريّة بلغت 3.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وساهمت بإيرادات قدرها 3.2 مليار درهم والتي تمثّل 17% من إجمالي إيرادات إعمار، بفضل العمليّات الناجحة في مصر والهند.

إعمار لإدارة مراكز التسوّق

وحققت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق نموّاً في إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4 مليار درهم. وحقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجّلت جميع أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق مبيعات قياسيّة للمستأجرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، متجاوزة مبيعات المستأجرين في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019. وبلغت نسبة التأجير في أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق 96%.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنمو نسبته 78% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها المشاريع المشتركة والفنادق المُدارة، متوسّط سعر يومي قوياً مع وصول معدلات الإشغال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 67%، مما يعكس الانتعاش القوي في قطاع السياحة بعد انحسار الجائحة.

وحقّق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة من مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إيرادات قدرها 6.3 مليار درهم بنمو نسبته 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثّل هذه المشاريع 33% من إجمالي إيرادات إعمار.