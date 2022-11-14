انطلاق الدورة الأولى لفعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»

انطلقت اليوم أعمال الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي المالي»، من خلال مؤتمر «أسيت أبوظبي» وهو حدث خاص شهدت جلساته حضور جمع بين القادة والخبراء في القطاع المالي في دولة الإمارات ومن المنطقة والعالم، ومجموعة مختارة من المدعوين الذين اجتمعوا في سوق أبوظبي العالمي للتداول في مواضيع استراتيجية تعنى بالاقتصاد الكلي والقطاع المالي. وتشكل أولوية ضمن الأجندة العالمية والإقليمية ويقوم سوق أبوظبي العالمي، المركز الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات، بتنظيم أولى فعاليات أسبوع أبوظبي المالي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وهم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و«جي 42» ومجموعة اتصالات &e. وشهدت فعالية «أسيت أبوظبي» 2022، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» مشاركة عدد من المؤسسات الرائدة على الساحة العالمية في قطاع الأسواق الخاصة، يمثلها نحو 300 من كبار المستثمرين من أكثر من 30 دولة. وهي مؤسسات تدير أصولًا تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات الأميركية، ومن أبرزها: «بنك أمريكا» و«بلاك روك» و«شايمرا» و«جولدمان ساكس» و«جلف كابيتال» و«إنفست كورب» و«جي بي مورجان» و«لومبارد أوديي» و«بكتيت» و«تيكيهو كابيتال». وركزت الجلسات الحوارية لليوم الأول على التحولات المتتالية في قطاع الاستثمار النابعة من التحديات الاقتصادية العالمية، كما ناقش المتحدثون في الجلسات، موضوعات فرعية أخرى، من بينها صناديق الثراوت السيادية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، والاستراتيجيات المتغيرة ونهج إدارة المخاطر المتبع لبناء محافظ متنوعة في مختلف فئات الأصول. وفي جلسة حوارية قادها الخبير الاقتصادي ورئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه، تحدث الدكتور ناصر سعيدي عن التحول الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل الاقتصادية التي تدفع نمو اقتصاد واستثمارات دولة الإمارات في المنطقة والعالم. وشهد مؤتمر «أسيت أبوظبي» إعلان معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حيث اطلع الحضور على المحطات الرئيسية والإنجازات المدرجة على البرنامج الاقتصادي للإمارة، بما في ذلك عمليات صندوق أبوظبي للطروحات الأولية، الذي يبلغ حجمه 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار)، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة مالية للمستقبل في المنطقة. وقال معاليه إن صندوق أبوظبي للطروحات الأولية يشكل جزءاً رئيسياً في دور وجهود دائرة التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تعزيز الحضور العالمي لأسواق رأس المال في إمارة أبوظبي وتقوية مساهمة هذا القطاع في نمو الاقتصاد الكلي لأبوظبي، حيث قام صندوق أبوظبي للطروحات الأولية بانتقاء 6 شركات خاصة ضمن القائمة المختصرة لتلقي الخدمات الاستثمارية كما الاستشارية تمهيداً لطرحها على الاكتتاب العام وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتم التحضير لقائمة إضافية تضم 32 شركة كمرشحين محتملين للحصول على هذه الخدمات.وقال هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، متحدثاً نيابة عن الشريك الداعم لمؤتمر «أسيت أبوظبي»: «يسعدنا أن نشارك في الدورة الأولى من 'أسبوع أبوظبي المالي' وهو الحدث الذي يؤكد التطور السريع لقطاع الخدمات المالية في الإمارة. ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بتعزيز ديناميكية أسواق رأس المال، والمساهمة في رؤية أبوظبي لزيادة التنويع الاقتصادي ودعم النمو المستدام على المدى الطويل». وتشهد الأيام التالية من أسبوع أبوظبي المالي 2022 إقامة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر «فينتك أبوظبي»، وتليها فعالية «كريبتو أبوظبي» و«قمة الاستدامة 2022» التي تنعقد تحت عنوان «التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل» (R.A.C.E).