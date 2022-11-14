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«سياحة الشارقة» تطلق الهوية المرئية الجديدة لـ «سد الرفيصة»

«سد الرفيصة».. وجهة سياحية في الشارقة
14 نوفمبر 2022 17:29

الشارقة (الاتحاد) أطلقت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» الهوية المرئية الجديدة لـ«سد الرفيصة»، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الوجهة ودعم الحراك السياحي فيها والترويج للمنتجات والتجارب والخدمات السياحية والترفيهية المتكاملة التي تقدمها. تم إطلاق الهوية المرئية الخاصة بـ«سد الرفيصة» بخورفكان اليوم، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ومجموعة من المسؤولين وممثلي الجهات والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، وعدد من ممثلي جهات القطاع الخاص وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

وتستلهم الهوية المرئية لـ«سد الرفيصة» عناصر تصميمها من الطبيعة والبيئة المحيطة وأصالة المكان والموروث الثقافي لأهل المنطقة، والتي تنعكس في مضامين قصتها وتعكس شغف محبي المغامرات والأنشطة الجبلية والرياضية وعشاق الثقافة والتاريخ والآثار والطبيعة، كما تحفز السياح والزوار على استكشاف آفاق رحبة وتقدم للجميع تجارب استثنائية وجديدة.

وقال خالد جاسم المدفع: إن إطلاق الهوية المرئية الجديدة لسد الرفيصة يأتي انسجاماً مع التوجهات في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية رائدة، وتأكيداً على رؤية الهيئة تجاه ترسيخ حضور الإمارة على خريطة السياحة العالمية، من خلال إبراز المقومات والإمكانات التي تتميز بها وجهات الإمارة مع ما تقدمه من تجارب سياحية استثنائية ومتنوعة كالمغامرات والأنشطة البيئية والجبلية والبحرية وغيرها الكثير، مما يساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الزوار والسياح القادمين للوجهة.

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وأضاف المدفع أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي تهدف من خلال إطلاق الهوية الإعلامية الجديدة إلى تحسين التجربة السياحية وتطوير منتجها بشكل دائم، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم الخطط والجهود في الترويج لإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، خصوصاً كوجهة سياحية متكاملة، ويسلّط الضوء على ما تتمتع به الوجهة من مقومات طبيعية تزخر بالتاريخ والآثار والموروث الثقافي، مما يجعلها جاذبة للسياح والزوار على مدار العام، وتعتبر هذه الهوية المرئية إضافة قيمة تثري محفظة (سياحة الشارقة) في مجال المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية في الإمارة.

وتخلل المؤتمر الصحفي حفل تكريم لعدد من الجهات وفرق العمل الداعمة والمتعاونة مع الهيئة في تحسين التجربة السياحية في سد الرفيصة. وتعد استراحة «سد الرفيصة» واحدة من أجمل المشاريع البيئية وأكثرها جاذبية في المنطقة الشرقية بمدينة خورفكان، حيث تبلغ مساحة البحيرة أكثر من 82 ألف متر مربع، بعمق يصل إلى 13 متراً، وتتضمن الاستراحة مجموعة من المرافق السياحية والخدمية ذات المستوى العالمي التي تلبي تطلعات الزوار المتنوعة. ويقدم «سد الرفيصة» للزوار والسياح جولات في البحيرة بقوارب بمحركات وأخرى بقوارب الكاياك، التي تتيح لهم فرصة التجديف وإطعام البط والطيور والسلاحف المائية واستكشاف البحيرة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بها.

سد الرفيصة
هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
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