«تنظيم الاتصالات» تعلن إنجاز ربط مراكز تبادل الإنترنت

يوسف العربي (دبي) في خطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية اليوم استكمال عملية الربط بين مزودي الخدمة في دولة الإمارات، ضمن مبادرة اتحاد مراكز تبادل الإنترنت «United IX».

وتهدف هذه المبادرة إلى ربط منصة «SmartHub IX» المدعومة من «اتصالات من &e» ومنصة «UAE-IX» المدعومة من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لتكون منظومة متكاملة للربط البيني على الصعيد الوطني.

ويتيح اتصال المنصتين فرصة الربط البيني لجميع المتعاملين المتصلين، بغض النظر عن مزود الخدمة، وهو التعاون الأول من نوعه في مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتُعنى عمليات ربط الاتصال البيني بالربط بين شبكات الاتصالات التابعة لمقدم الخدمة نفسه، أو بينه وبين مقدم خدمة آخر بغرض تمكين مستخدمي شبكات الاتصالات للاتصال فيما بينهم.

ويبلغ حجم تبادل البيانات في الإمارات نحو 455 جيجابت/ الثانية، فيما تستضيف مراكز تبادل البيانات في الدولة 107 شركات عالمية.

نقلة نوعية

وأكد ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي، أن «ربط» مراكز تبادل البيانات يعد نقلة نوعية للقطاع، حيث من شأنه أن يجعل الإمارات الوجهة المثالية لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال.

وأوضح أن عملية الربط لها أربع فوائد رئيسة أهمها توافر نقطة موحدة لتبادل الإنترنت، ما يقلل من وقت الاستجابة ويحسن من كفاءة التوجيه ويخفض التكلفة ويعزز تجربة المتعامل.

وأضاف أن الفوائد الأخرى لعملية الربط تتركز في تقليل التعقيدات بحيث يكون اتصال العملاء على كلا الجانبين محلياً، كما أن عملية الربط تسهل على المستثمرين اتخاذ القرار باختيار الاستضافة، ما يوفر بيئة رقمية تناسب التوجهات المستقبلية للمستثمرين.

ولفت إلى أن استثمارات شركة اتصالات من &e، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في مجال شبكة الألياف الضوئية والكوابل البحرية تشكل الأساس الذي تم البناء عليه لهذه المشاريع.

وأوضح مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الهيئة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الربط البيني والتكامل بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات، وتقديم أفضل تجربة للشركات العالمية مثل شركات التقنيات الناشئة ومزودي الخدمات، ومراعاة سرعة انتقال البيانات، وتحسين زمن الاستجابة.

تعاون فريد



ومن جانبه، قال مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات من &e إن هذا التعاون يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وبدعم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يسهم في تعزيز قدرات منصة «SmartHub IX» بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لمجموعة &e لتوفير تقنيات التحول الرقمي والحلول المبتكرة لمتعاملي قطاع الاتصالات في مختلف المجالات.

وأضاف أنه يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز ريادة الدولة كمركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات في المنطقة، مع تلبية المتطلبات المتنوعة للبنية التحتية للاتصالات على المستوى الدولي، حيث يعتبر «SmartHub IX» داعماً رئيسياً لبنيتنا التحتية الرقمية في المنطقة، مؤكداً التزام الشركة بجعله الشريك المفضل لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية ومزودي الإنترنت والشركات التي تبحث عن مراكز بيانات من فئة شركات الإنترنت.

تواصل موثوق

ومن جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: إن التواصل على نحو سلس وموثوق يشكل ركيزة أساسية للمؤسسات الحديثة التي تسعى إلى مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، لذا فإن توفير قدرات اتصال معززة ومدعومة بمنظومة متكاملة للترابط البيني تلبي متطلبات المؤسسات، يعد المحرك الرئيسي للشراكة الجديدة مع كل من DE-CIX واتصالات.

وأضاف أن: دو ستعمل في إطار هذه الشراكة على تسخير القدرات عالمية المستوى التي يتمتع بها مركز داتامينا التابع لنا لإنشاء وتصميم بيئات هجينة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن «خدمات الشركة وحلولها للربط البيني التي ستقدمها في إطار هذه الشراكة ستسهم في تعزيز إمكانات وجودة تقنيات الاتصال الحديثة، ما يمكن شركاءنا وجميع أصحاب المصلحة من إنشاء اتصالات مباشرة وآمنة وربط عملياتهم عبر مواقع متعددة، فضلاً عن تحقيق وفورات في الوقت والتكاليف».

ولفت إلى أنه في عامه العاشر، يعد UAE-IX، أول ناقل ومركز بيانات محايد لتبادل الإنترنت في الشرق الأوسط يربط بين الشبكات العالمية ومشغلي الشبكات وموفري المحتوى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال: من خلال 3 تيرابت من سعة المتعاملين المتصلين، يخدم اتحاد مراكز تبادل الإنترنت ما يقارب 100 متعامل، بما في ذلك الشركات العالمية، وشركات النقل، والسحابة، وموفري المحتوى، ومنصات التكنولوجيا الناشئة، إلى جانب شركات الخدمات المصرفية والمالية.