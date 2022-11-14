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الاقتصادي

مطار دبي الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين

مسافرون عبر مطار دبي الدولي
14 نوفمبر 2022 15:57

مصطفى عبد العظيم (دبي) حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول كأكبر مطار دبي في العالم في حركة المسافرين الدوليين خلال شهر نوفمبر الجاري، ومركزه الثاني في قائمة أكبر المطارات من حيث السعة الإجمالية (المحلية والدولية)، وفقاً لبيانات «أو إيه جي». وبحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، سجل مطار دبي الدولي النمو الوحيد في السعة المقعدية المجدولة بين أكبر 10 مطارات عالمية خلال شهر نوفمبر الجاري والتي بلغت 3%، ليرتفع إجمالي المقاعد إلى 4.23 مليون مقعد، احتل بها المركز الأول عالمياً، تلاه مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بنحو 3.39 مليون مقعد، ثم مطار باريس شارل دي جول في المركز الثالث بنحو 2.61 مليون مقعد، ثم مطار إسطنبول الدولي بنحو 2.58 مليون درهم، ليحل بذلك في المركز الرابع، في حين جاء مطار أمستردام في المركز الخامس بنحو 2.53 مليون مقعد. وعلى صعيد تصنيف المطارات من حيث السعة المقعدية الإجمالية (المحلية والدولية)، سجل مطار أتلانتا الأميركي نحو 4.66 مليون مقعد، ليبقى في المركز الأول عالمياً، ثم مطار دبي الدولي، ويليه مطار طوكيو الدولي بنحو 3.88 مليون مقعد، ثم مطار لندن هيثرو الدولي بنحو 3.63 مليون مقعد، ثم مطار دالاس الأميركي بنحو 3.5 مليون مقعد. عالمياً، استحوذت دبي على 4 من بين أكثر 10 مسارات الطيران الدولية ازدحاماً في العالم، بمسار الرحلات بينها وبين الرياض وجدة والكويت ولندن هيثرو. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، فإن دبي استحوذت على 7 من أصل أكثر 10 مسارات ازدحاماً تبدأ أو تنتهي في المنطقة، وهي دبي والرياض وجدة والكويت ولندن هيثرو، إضافة إلى مسارات الرحلات التي تنتهي في دبي وهي مومباي ودلهي والبحرين. أما بالنسبة لأكبر مسارات الرحلات بين الدول، فجاء مسار الرحلات بين الإمارات والهند في المركز الرابع عالمياً، ومسار الرحلات بين الإمارات والسعودية في المركز في 12 عالمياً.

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