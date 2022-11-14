2.09 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» خلال 9 أشهر

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي والربع الثالث من العام الجاري أيضاً.وسجلت الشركة نمواً قوياً بنسبة 24% في صافي أرباحها عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2022 لتصل إلى2.09 مليار درهم (568 مليون دولار أميركي)، في حين زادت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 7.12 مليار درهم إماراتي (1.94 مليار دولار أميركي)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما وصلت أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 3.23 مليار درهم إماراتي (879 مليون دولار أميركي)، وذلك قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مسجلة زيادة قدرها 12% على أساس سنوي وبهامش قدره 45.3%. يأتي استمرار نمو إيرادات شركة «أدنوك للحفر» على أساس سنوي مَدفوعاً بقطاع خدمات أعمال الحفر البرية، وجُهود الشركة المتواصلة لتمكين مجموعة «أدنوك» من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في رفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز.

كما حقق قطاع أعمال خدمات حقول النفط في الشركة َمكاسب قوية على أساس سنوي. وشهدت إيرادات الشركة نمواً خلال الربع الثالث بواقع 17% على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 مليار درهم إماراتي (671 مليون دولار أميركي)، مدفوعةً بشكل أساسي بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث بمعدل 5% على أساس سنوي، ووصلت إلى 1.10 مليار درهم إماراتي (299 مليون دولار أميركي) عن الفترة نفسها.. كما ارتفع صافي أرباح الربع الثالث بمعدل 6% على أساس سنوي ليصل إلى 694 مليون درهم إماراتي (189 مليون دولار أميركي).

إضافة المزيد من الحفارات

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «إن ما حققناه من نتائج قوية خلال تسعة أشهر جاء مدفوعاً بأهداف وأولويات استراتيجية واضحة أكدت مكانة 'أدنوك للحفر' كشركة رائدة في قطاع أعمال الحفر.. وتعكس هذه النتائج المتميزة نجاح الشركة في تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح لتوسعة أسطول حفاراتها بهدف المساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها طويلة الأجل لرفع السعة الإنتاجية من النفط والغاز، والذي أثبت جدواه منذ بداية تشغيل حفارات جديدة.. كما تُخطط الشركة لإضافة المزيد من الحفارات خلال الربع الأخير من هذا العام لدعم أدائها المالي والتشغيلي وخلق قيمة أكبر للمساهمين خلال 2023». وأضاف: «في إطار التزامها بخفض وإزالة الانبعاثات من عملياتها، يستمر تركيز الشركة على تحقيق الاستدامة باعتبارها محوراً أساسياً لجميع عملياتها.. كما يستمر تعاونها مع شركائها لدعم أهدافهم في مجال الاستدامة، حيث نجحت الشركة مؤخراً في حفر أطول بئر في العالم بطول 50 ألف قدم في حقل زاكوم العملاق، لصالح شركة 'أدنوك البحرية' بهدف الاستفادة من الموارد غير المطورة ضمن مكمن حقل زاكوم العلوي، مع إمكانية رفع السعة الإنتاجية للحقل بحوالي 15 ألف برميل من النفط يومياً، دون الحاجة لأي توسعة أو إنشاء بنية تحتية جديدة، مما يحد من البصمة البيئية لعملياتها. وستعزز مثل هذه الإنجازات الهندسية المهمة من مكانة شركة 'أدنوك للحفر' بوصها رائدة في قطاع عمليات حفر الآبار وإكمالها». يُذكر أن شركة «أدنوك للحفر» احتفلت في 3 أكتوبر 2022 بمرور عام على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي عرف مع الشركة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة تجاوزت تغطيته 31 ضعف القيمة المستهدفة، هذا وقد تمكنت الشركة اعتباراً من 30 سبتمبر 2022 من تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 53.7%.

سياسة توزيع الأرباح

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «مع احتفائنا بمرور عام على إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نفتخر بمستويات القيمة التي نحققها لمساهمينا بفضل سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي مكنتنا من توزيع أرباح بلغت 2.45 مليار درهم إماراتي (666 مليون دولار أميركي) على المستثمرين منذ الإدراج.. كما حصلنا، في الوقت ذاته على حزمة عقود تجاوزت قيمتها 47.74 مليار درهم إماراتي (13 مليار دولار أميركي)، وحققنا نمواً قوياً في صافي الأرباح، ونجحنا في توسعة أسطول الحفارات المملوكة لدينا من 95 إلى 108 حفارات، ونتطلع إلى الاستمرار في النمو خلال عام 2023 وما بعده». ونوه إلى تحقيق نمو قوي على مستوى جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، بما فيها خدمات الحفر البرية التي بلغت إيراداتها خلال فترة الأشهر التسعة 3.94 مليون درهم إماراتي (1.074 مليون دولار أميركي)، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي بعد إضافة حفارات جديدة إلى الأسطول، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث عن هذا العام 1.37 مليار درهم إماراتي (372 مليون دولار أميركي)، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بخدمات الحفر البحرية بلغت إيرادات فترة الأشهر التسعة 1.58 مليار درهم إماراتي (431 مليون دولار أميركي)، وهي ثابتة بشكل عام مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث عن هذا العام 525.17 مليون درهم إماراتي (143 مليون دولار أميركي)، مُسجلة انخفاضاً بواقع 9% بسبب أعمال الصيانة المخططة.. كما حصلت الشركة خلال الربع الثالث على عقدين بقيمة إجمالية قدرها 12.49 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أميركي) لتوفير ثمانية حفارات بحرية ذاتية الرفع لشركة «أدنوك البحرية». وعن خدمات الجزر الاصطناعية فقد بلغت إيرادات فترة الأشهر التسعة 561.89 مليون درهم إماراتي (153 مليون دولار أميركي) على غرار عام 2021.. وانخفضت إيرادات الربع الثالث من العام الحالي البالغة 191 مليون درهم إماراتي(52 مليون دولار أميركي) بنسبة 14% على أساس سنوي، بسبب مطالبة واحدة تم إبرامها وإقرارها في الربع الثالث من عام 2021.

تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»

وحصلت «أدنوك للحفر» أيضاً خلال الربع الثالث من هذا العام على عقد بقيمة 2.61 مليار درهم إماراتي (711 مليون دولار أميركي) لتوفير أربع منصات حفر جزرية لمدة عشر سنوات لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا». وفيما يخص خدمات حقول النفط، فقد ارتفعت إيرادات القطاع بفضل الأداء الجيد خلال فترة الأشهر التسعة والتي وصلت إلى 1.04 مليار درهم إماراتي (282 مليون دولار أميركي)، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي مدفوعةً بالنشاط المرتفع بسبب التوسع المستمر مع هامش تطور جيد، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث من العام الحالي 378 مليون درهم إماراتي (103 ملايين دولار أميركي)، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي. وحصلت الشركة أيضاً خلال الربع الثالث على عقد مدته عشر سنوات لخدمات حقول النفط بقيمة 4.77 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أميركي) من «أدنوك» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة لتوفير سوائل حفر الآبار وخدماتها لمشروع تطوير حقلي«الحيل» و«غشا». كما حصلت الشركة من «أدنوك البرية» على عقد مدته خمس سنوات لخدمات حقول النفط بقيمة 84 مليون درهم إماراتي (23 مليون دولار أميركي) لتوريد مواد كيميائية خاصة بالإنتاج، وعقد صيانة من «شركة الظفرة للبترول» مدته أربع سنوات بقيمة 7 ملايين درهم إماراتي (2 مليون دولار أميركي). يذكر أن الشركة قامت بتسريع برنامج توسعة أسطولها خلال عام 2022، ووقعت في الربع الثالث اتفاقيتي بيع وشراء للاستحواذ على ثلاث منصات حفر إضافية بمواصفات عالية الجودة بقيمة 771 مليون درهم إماراتي (210 ملايين دولار أميركي).

