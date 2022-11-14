الإمارات تتصدر نمو قطاع صناعة التغليف في الخليج

حسام عبدالنبي (دبي) تتصدّر الإمارات نمو قطاع صناعة التغليف في منطقة الخليج، حيث يتوقع أن تشهد صناعة التغليف في الدولة نمواً ملحوظاً لتبلغ قيمتها السوقيّة نحو 21 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقرير نشرته شركة «موردور إنتلجنس». ووفقاً لتوقعات شركة «هوتباك جلوبال» الإماراتية، فإنه من المرجح أن يحقق قطاع تغليف الأغذية في الإمارات نمواً يزيد على 10% خلال العام المقبل في ظل تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية، وازدياد الطلب بشكل كبير على التغليف الورقي من طرف المستهلكين المهتمين بالصحة والنظافة، بعد جائحة «كوفيد 19».

وأعلنت شركة «هوتباك جلوبال»، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، عن افتتاح أكبر منشأة تصنيعية لها في مجمع الصناعات الوطنية بدبي باستثمارات 250 مليون درهم، التي تسهم في تحول «هوتباك» إلى شركة عالمية رائدة مُصنعة لمنتجات تغليف الأغذية بحلول العام 2030. وتمتد المنشأة الصناعية الجديدة على مساحة 500 ألف قدم مربعة، لتكون بمثابة وجهة متكاملة لمنتجات التغليف عالية الأداء والمستدامة من البولي إيثيلين تيريفثاليت، حيث تتسم بتحقق نسبة صفر نفايات وأنها صديقة للبيئة.

وقال عبدالله الجسمي، مدير مجمع الصناعات الوطنية، إن المجمع يعمل دائماً بما يتواءم مع الأهداف التنموية التي حددتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حيث سيسهم انضمام العديد من المصنّعين الرائدين في السوق مثل شركة «هوتباك» بشكل كبير في تعزيز مكانتنا القوية بصفتنا رائداً في القطاع الصناعي في الإمارات. وأكد أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مساهمة قطاع التصنيع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، من خلال إنشاء هوية صناعية بارزة لدعم المنتجات المحلية وتعزيز انتشار هذا القطاع على مستوى العالم، لافتاً إلى أن مجمع الصناعات الوطنية سيعمل مع العديد من المصنّعين مثل «هوتباك» لتحقيق الوصول إلى هذا الهدف.

استراتيجية توسعية

ومن جهته قال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب للمجموعة في شركة «هوتباك جلوبال»: إنه انسجاماً مع رؤيتها للتحول إلى العالمية، تنفذ «هوتباك» استراتيجية توسع جريئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث افتتحت الشركة، مؤخراً مرفقها التصنيعي الأول في الدوحة، قطر، لإنتاج منتجات هوتباك الورقية، إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة أيضاً على توسيع منصة التجارة الإلكترونية لديها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأطلقت العديد من مراكز المبيعات في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية والبحرين، بهدف تعزيز عملياتها التصنيعية واللوجستية، مؤكداً أن «هوتباك» ستواصل التوسع في منطقة الشرق الأوسط مع تركيز على تعزيز سلسلة الإمداد، وقد أعلنت الشركة أنها ستفتتح قريباً منشآت تصنيع جديدة في كل من المملكة العربية السعودية، والهند، وماليزيا وصربيا خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن محفظة الشركة تضم أكثر من 3500 منتج، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ولديها عمليات في 15 دولة، وتخدم 25 ألف علامة تجارية عالمية ومحلية، ويعمل لديها 3500 موظف، منوهاً بأن «هوتباك» حصلت مؤخراً على شهادة «مصدّر معتمد» من قبل مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، المسؤولة عن الترويج لقطاع التصدير المحلي والتابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وستسهم المنشأة الجديدة في تعزيز القدرات اللوجستية وإعطاء دفعة كبيرة لاستراتيجية الشركة الخاصة بتنمية الصادرات.

مشاريع جديدة

ومن جانبه، قال الدكتور مايك شيتام، مدير العمليات الدولية في شركة «هوتباك»: إن مرفق مجمع الصناعات الوطنية الجديد سيمكن الشركة من توفير حلول تغليف مستدامة لقاعدة عملائها العالمية مقارنة بمنتجات تغليف الأغذية التقليدية المتوافرة في الأسواق، كاشفاً أن الشركة ستطلق أكواب مقاومة للحرارة من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت، التي يمكنها تحمّل درجات حرارة تصل إلى 100 درجة مئوية، كما يتطلع فريق البحث والتطوير في شركة هوتباك باستمرار إلى تنفيذ مشاريع جديدة، والعمل بشكل وثيق مع المعنيين لدمج أحدث التقنيات الآخذة بالتطور على الصعيد العالمي.