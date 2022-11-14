«أمريكانا» تحدد سعر الطرح بين 2.5- 2.62 درهم للسهم

حددت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي النطاق السعري للطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بين 2.5 درهم (2.55 ريال سعودي) إلى 2.62 درهم (2.68 ريال سعودي) للسهم الواحد "النطاق السعري للطرح"، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار إلى 6.01 مليار دولار (21.06 مليار درهم إلى 22.07 مليار درهم) أو (21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي). وحسب بيان للشركة، تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، وستستمر حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية"، وحتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المؤسسات المؤهلة". وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 23 نوفمبر 2022. من المرجح أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في 6 ديسمبر 2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة. وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول). ومن المقرر أن يتم تخصيص 5% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص نسبة 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة. يحتفظ المساهم البائع والشركة بحق زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات. ويتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بما يزيد عن 10% من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة إلى أقل من 80% من إجمالي أسهم الطرح. يتوقع المساهم البائع (أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة (طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم (ما يعادل 0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع. وكانت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03% من إجمالي رأسمال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد ستة أشهر. وفي حال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 1.72 مليار دولار و 1.80 مليار دولار (6.32 مليار درهم إلى 6.62 مليار درهم) أو (6.44 مليار ريال سعودي إلى 6.77 مليار ريال سعودي).