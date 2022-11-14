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الاقتصادي

«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى طشقند

طائرة تابعة لشركة العربية للطيران
14 نوفمبر 2022 14:55

 أطلقت «العربية أبوظبي»، رحلات جديدة إلى طشقند، عاصمة أوزبكستان. وتربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار إسلام كريموف طشقند الدولي من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً ابتداءً من 7 ديسمبر 2022. وتواصل «العربية أبوظبي» خططها التوسعية عبر إضافة وجهات سفر جديدة من وإلى العاصمة الإماراتية. وتُشكّل «طشقند» الوجهة الدولية السادسة والعشرين بعد كل من الإسكندرية وسوهاج والقاهرة ودكا وشيتاغونغ والخرطوم وكاتماندو ومسقط وصلالة وساراييفو وتبلّيسي وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم واسطنبول صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت، وموسكو. وتشغل مجموعة العربية للطيران طائرات ايرباصA320 وA321 neo-LR، وهي طائرات ذات الممر الواحد الأكثر حداثة ومبيعاً حول العالم، حيث توفّر راحة إضافية من خلال المقاعد الواسعة والمساحة الرحبة التي تجعلها الأفضل مقارنة مع أي مقصورة من الدرجة الاقتصادية. وتتيح الطائرة للركاب إمكانية الاستمتاع بخدمة الترفيه المجانية «سكاي تايم»، والتي تقدم طيفاً واسعاً من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وعاصمة أوزبكستان طشقند عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العربية للطيران أبوظبي
مطار أبوظبي الدولي
طشقندتصفيات أمم آسيا
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