أسعار النفط تواصل مكاسبها

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة اليوم الاثنين لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 96.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعا 1.1 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89.76 دولار للبرميل بارتفاع 80 سنتا أو 0.9 في المئة بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9 في المئة.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.