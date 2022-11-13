انطلاق الدورة الأولى لـ«أسبوع أبوظبي المالي 2022» اليوم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تنطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي 2022، الذي يقام خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 18 نوفمبر 2022.

يشهد الحدث 30 فعالية تغطي مجموعة من الموضوعات الحيوية، من بينها التقنيات المالية والابتكار والشركات الناشئة والمؤسسات وتمويل المشاريع والاستثمارات وإدارة الأصول وأسواق رأس المال وقضايا البيئة والمجتمع وما يتصل بذلك من موضوعات اقتصادية وسياسات وقواعد تنظيمية يتم تبنيها على مستوى العالم.

ويشارك في الأسبوع أكثر من 250 متحدثاً من كبار المصرفيين والمستثمرين ورجال الأعمال والعاملين في القطاع المالي في العالم، والذين يمثلون مجتمعين تريليونات من الدولارات الأميركية من الأصول تحت الإدارة.

ويشمل جدول أعمال الفعالية أكثر من 55 جلسة حوارية تُقام على مدار الأسبوع و100 شركة ناشئة تعرض تقديماتها المخصصة لخدمة القطاع المالي.

ويتوقع أن يستقبل أسبوع أبوظبي المالي، أكثر من 5000 من الحضور، من بينهم أكثر من 500 من كبار الشخصيات العالمية.

ويشمل جدول الأعمال محاور متعددة على مدار الأسبوع، للتحدث حول مواضيع رئيسية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مستقبل التجارة العالمية، المرحلة القادمة من الأصول الرقمية، تحسين الأمن المالي، تطوير استراتيجيات الاستثمار، كيفية بناء شركة ناشئة تصل قيمتها إلى مليار دولار أميركي، مستقبل الاستدامة، «الميتافيرس»، صعود البيانات الضخمة، المكاتب العائلية واستثمارات الثروات السيادية، وغيرها.

ويأتي أسبوع أبوظبي المالي استكمالاً للنجاح العالمي الذي حققه مهرجان «فينتك أبوظبي» التابع لسوق أبوظبي العالمي والذي يستفيد من مكانة أبوظبي المرموقة مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستضيف سوق أبوظبي العالمي الحدث بالشراكة مع شركاء استراتيجيين رئيسيين، من بينهم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة «جي 42» ومجموعة اتصالات، المسؤولون عن دفع جهود نمو القطاع المالي في أبوظبي.

مهرجان «فينتك أبوظبي»

يعتبر مهرجان «فينتك أبوظبي» الحدث الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يستكشف سبل التعاون بين قطاعي التمويل والتقنيات، وكذلك فرص النمو والتنمية المتاحة في حقبة التمويل الجديدة، حيث تشمل الفعالية مناقشات مؤثرة حول الابتكار في الخدمات المالية والتقنيات والتي ستعيد صياغة القطاع المالي.

ويساهم «فينتك أبوظبي» في تعزيز التواصل بين الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التقنيات المالية والمؤسسات المالية، لتشمل الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، وتمت دعوة الشركات الناشئة للتقدم بطلب المشاركة والتعاون خلال الأسابيع الثمانية القادمة.

ويركز جدول أعمال «فينتك أبوظبي» 2022 على أبرز التحديات والفرص التي تترافق والابتكار، كالفرص التي تقدر بترليونات الدولارات في مجال هندسة أنظمة أفضل للمدفوعات العالمية.

أما المحاور التي يتمّ التركيز عليها، فهي التجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والائتمان والإقراض، والبيانات الضخمة، والابتكار المصرفي، وتقنيات التأمين، وأسواق رأس المال، والمدفوعات، والمنصات، والتبادلات.

«كريبتو أبوظبي»

يجمع حدث «كريبتو أبوظبي» تحت مظلته نخبة من القيادات العالمية في قطاع العملات المشفرة و«البلوك تشين» والتمويل اللامركزي، لمناقشة مستجدات التقنيات المالية في عصرنا، والتخطيط للنمو والتطوير على المدى البعيد بهدف تعزيز هذا القطاع الاستراتيجي.

ويستكشف حدث «كريبتو أبوظبي»، بدعم من سوق أبوظبي العالمي، أحدث التشريعات والممارسات في القطاعات المالية الديناميكية، لتسليط الضوء على التزام سوق أبوظبي العالمي بتوفير أطر عمل وأنظمة متقدمة لمشاريع البلوك تشين.

ويجمع «كريبتو أبوظبي» بين المستثمرين والتجار ومزودي خدمات الأصول الافتراضية؛ بهدف التواصل معاً، وتخطيط استراتيجيات مستقبلية تثري القطاع وتصوغ مستقبله.

ويشهد الحدث إطلاق تجمع «الشباب في القطاع المالي»، والذي يتضمن أنشطة متنوعة تسهل التواصل بين الشباب وبين قيادات القطاع، وتهدف هذه الأنشطة إلى إنشاء منظومة عمل فريدة لتبادل المعرفة وتحفيز الشباب على اعتماد مسارات مهنية مستقبلية في القطاع المالي.

منتدى الاستدامة

تركز فعالية «منتدى الاستدامة» على المكونات الرئيسية والفعلية للاستدامة، وهي التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل.

ويقدم منتدى الاستدامة مبادرات رئيسية للتنمية المستدامة، وتتناول الاتفاقيات الرئيسية لمؤتمر المناخ «كوب 27» الذي عقد في جمهورية مصر العربية مؤخرا، كما تحدد توقعات مؤتمر المناخ «كوب 28» المقرر استضافته في دولة الإمارات خلال العام المقبل.

وتركز المناقشات في هذه الفعالية على موضوعات مهمة، مثل تمويل التحول إلى المحصلة الصفرية عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، ونظم وأطر العمل المناخي، وأسواق رأس المال المستدامة.

ويسلط هذا الحدث الضوء على التزام سوق أبوظبي العالمي بوضع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مقدمة استراتيجيته الهادفة إلى دعم مبادرات الاستدامة العالمية، والحفاظ على البيئة في دولة الإمارات للأجيال القادمة.

قائمة المتحدثين الرئيسيين

تضم قائمة المتحدثين، في الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي، نخبة من قادة الفكر العالميين والإقليميين ومسؤولين حكوميين.

ومن بين أبرز المسؤولين الحكوميين المشاركين والمتحدثين من دولة الإمارات كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وأحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين من الشركات العالمية، نورييل روبيني، كبير الاقتصاديين في شركة «أطلس كابيتال تيم إل بي». وحازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إنفستكورب». ودينيش كومار خارا، رئيس مجلس إدارة «البنك المركزي الهندي»، وتود ليلاند، رئيس «غولدمان ساكس إنترناشيونال»، وبنغ شاو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42». وإيتاي بن زيف، الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب. والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة «بنك لومي»، وديفيد شوم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «إلكسير». وتشانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «بينانس». ومايك نوفوغراتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جغلاكسي». وجان لومير، رئيس مجلس إدارة بنك «بي أن بي باريبا». ومارك كارني، الرئيس المشارك في «تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري»، وروبرت ميتشنيك، رئيس الأصول الرقمية في «بلاك روك»، وبايجو ريفاندران، الشريك المؤسس لمجموعة «بايجو» العالمية المتخصصة في قطاع التعليم التكنولوجي، وزاك براون الرئيس التنفيذي لشركة «ماكلارين للسباقات»، وفيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق، وشيكار دهوان لاعب الكريكيت الهندي المعروف.

أهداف الأسبوع

يهدف سوق أبوظبي العالمي، من خلال أسبوع أبوظبي المالي، إلى تعظيم فوائد التقنيات التي تشكل جزءاً من العالم الجديد، من خلال اعتماد نماذج مبتكرة تتسم بالمرونة.

وتم التخطيط لأسبوع أبوظبي المالي من قبل سوق أبوظبي العالمي بغرض بناء تجمع مالي عالمي يصبح حدثاً سنوياً يقدم أبوظبي حاضنة للأفكار والحلول المالية المبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق ريادتها الفكرية في القطاع المالي التقليدي والجديد.

ويجمع أسبوع أبوظبي المالي أفضل النخب من القطاع المالي، ويرسخ مكانة أبوظبي مركزاً استثمارياً جاذباً للمستثمرين والمواهب، ويجعل من الإمارة وجهة مفضلة لمجتمع الأعمال العالمي.

وتهدف أبوظبي إلى تحقيق التوازن في قطاع التجارة غير النفطية بحلول عام 2028، من خلال تركيزها على القطاعات الرئيسية الناشئة مثل التمويل، وسيقدم أسبوع أبوظبي المالي منصة حيوية تدعم جهود تنويع الاقتصاد.

ويسهم أسبوع أبوظبي المالي في تعزيز وحدة جهود أبوظبي، حيث يجمع كيانات مهمة أخرى في الإمارة، مثل «أدنوك»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب مكتب أبوظبي للاستثمار و«مبادلة»، والشركة القابضة ADQ وغيرها.

«أسيت أبوظبي» .. ملتقى الأصول

تقام اليوم الاثنين أولى فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، حيث تركز حوارات «أسيت أبوظبي» على المشهد الاستثماري المتغير والتحديات الاقتصادية العالمية.

وتهدف فعالية «أسيت أبوظبي» إلى توفير معلومات حول الاستراتيجيات ونهج المخاطر لبناء المحافظ المتنوعة التي تشمل مختلف فئات الأصول، وتستهدف المستثمرين الذين يسعون إلى إرساء أسس جديدة للنمو المستقبلي.

وتتناول الفعالية محاور رئيسة، مثل صناديق الثروة السيادية، واستثمارات المكاتب العائلية، والاستراتيجيات المتغيرة ونهج المخاطر لبناء المحافظ المتنوعة التي تشمل مختلف فئات الأصول.

كما تسلط الندوة الضوء على مكانة أبوظبي كبوابة لعالم الاستثمار.

وتلقي فعالية «أسيت أبوظبي» التي تنظم بالتعاون مع الشريك الرئيسي، سوق أبوظبي للأوراق المالية، الضوء على مجموعة من أبرز رواد السوق الخاص على مستوى العالم.

وتستضيف فعالية «أسيت أبوظبي» قرابة 500 من كبار المستثمرين من 30 دولة.

ويشارك في فعالية «أسيت أبوظبي» كبار القادة من صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية النافذة، وشركات الأسهم الخاصة المتميزة، وشركات رأس المال المخاطر الشهيرة، إضافة إلى أبرز المستثمرين من القطاع الخاص.

ويتناول الدكتور ناصر السعيدي، الخبير الاقتصادي ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، العوامل الاقتصادية للنمو السريع لدولة الإمارات في حواره حول التحول الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.