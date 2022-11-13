«جمارك دبي» تعيد تدوير 22436 قطعة من البضائع المقلدة

دبي (الاتحاد)

أعادت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي»، تدوير 22436 قطعة من البضائع المقلدة لـ 24 علامة تجارية من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان، وشملت هذه العلامات التجارية بضائع متنوعة هي: الهواتف والساعات والبطاريات والأحذية والحقائب والإكسسوارات ومواد التجميل.

وتمت إدارة عملية إعادة التدوير عبر التواصل الإلكتروني بحضور ممثلي الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وألمانيا، كما حضر عملية إعادة التدوير ممثلي بلدية دبي، ومن جمارك دبي حضرها محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية.

وقال محمد بن ناصر: «نحرص على تنفيذ عمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة باستمرار لكي نضمن التخلص منها دون الإضرار بالبيئة، من خلال تحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات بعيدة عن التلوث، وذلك في إطار جهودنا لحماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة عبر منع دخولها إلى الدولة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، حيث يقوم المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية لجمارك دبي بضبط البضائع المقلدة، وتتم متابعة الإجراءات القانونية المطبقة لضمان عدم وصولها للأسواق، ولا تكتفي الدائرة بذلك بل توفر لأصحاب العلامات التجارية خيار إعادة تحويل البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية، وتشارك معنا الهيئات الدبلوماسية للدول التي تنتمي لها العلامات التجارية لإطلاعهم على طبيعة الإجراءات المتخذة في عمليات إعادة التدوير».