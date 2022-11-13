أحمد الصايغ: غرف التجارة والصناعة شريكا في مسيرة التنمية

لشارقة (الاتحاد)

أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، على أهمية الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة على مستوى دولة الإمارات، في تعزيز حضور القطاع الخاص بالمشهد الاقتصادي للدولة بصفته شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية، وربط أولوياته مع استراتيجيات الإمارات وتوجهاتها، بهدف العمل على تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكان في استقباله عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسعيد بن مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وهدفت الزيارة إلى بحث أطر التعاون في العديد من المجالات، ومناقشة سبل التعاون في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى جانب العمل على استهداف أسواق جديده للترويج عن مختلف الفرص في القطاعات الاستثمارية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج.

واطلع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ والوفد المرافق له على مرافق الغرفة وأهم الخدمات التي تقدمها لأعضائها، وتفقد معاليه جانبا من أجنحة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، فضلا عن المبادرات والبرامج التي طرحتها الغرفة لدعم ورعاية مجتمع الأعمال في الإمارة، وأبرز التوجهات المستقبلية التي تعمل عليها غرفة الشارقة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، بالجهود والإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات والبرامج وتطوير بيئة أعمال مثالية وداعمة لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وبفضل تجربتها الاقتصادية الناجحة تحولت إلى مركز تجاري واستثماري عالمي حتى تبوأت الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية والتجارة والاستثمار.

من جانبه أعرب عبد الله سلطان العويس، عن ترحيبه بمعالي الوزير والوفد المرافق له، مشيدا بهذه الزيارة التي تسهم في إيجاد برامج ومبادرات من شأنها دعم ومساندة قطاع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار وتنويع مقوماته الجاذبة، لاسيما في ظل سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها الإمارات على كافة المستويات، والتي كان لها أثر واضح في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في عملية التنمية التي تشهدها الدولة.