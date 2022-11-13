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شراكة بين «سياحة أبوظبي» و«هوتيل بيدز»

شراكة بين «سياحة أبوظبي» و«هوتيل بيدز»
13 نوفمبر 2022 16:18

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «هوتيل بيدز»، رائدة حلول السفر والسياحة الإلكترونية، والتي تحدد جوانب التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة تشمل تحفيز وكلاء السفر والسياحة على الترويج للعاصمة الإماراتية وجهةً مفضلةً في الأسواق الرئيسية والناشئة. 

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جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة إلى جانب 36 من شركائها والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة بمعرض سوق السفر العالمي في لندن.وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تعزيز وعي شبكة «هوتيل بيدز» من وكلاء السفر وبرامج العطلات الخارجية، بالمقومات والعروض السياحية الاستثنائية في أبوظبي. كما أنها تمهد الطريق للتنسيق بين الجانبين في تنظيم الجولات الترويجية، واجتماعات الأعمال مع أهم الشركاء في هذا القطاع، فضلاً عن إطلاق مبادرات للترويج للإمارة وجدولها الحافل بالفعاليات.
علاوة على ذلك، تشكل هذه الاتفاقية منصة لتقديم مبادرات أبوظبي في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية عبر مشاريع «هوتيل بيدز» الحالية مثل «برنامج الفنادق الخضراء»، المصمم للترويج لمنشآت الضيافة المعتمدة رسمياً كخيارات إقامة مستدامة، وهو ما يأتي في إطار التزامها بطرح حلول تدعم خطوات الوجهات السياحية نحو الاستدامة.
وتساعد الاتفاقية على توفير جسور للتواصل المباشر مع الزوار ووكلاء السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم عبر شبكة «هوتيل بيدز»، وعرض رسالة أبوظبي التي تدعو الجميع للاستمتاع بتجاربها الترفيهية والثقافية الملهمة والمتنوعة.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «سعداء بهذه الاتفاقية الاستراتيجية مع «هوتيل بيدز»، والتي تساهم في الارتقاء بعروضنا وبرامجنا السياحية. وتعتبر «هوتيل بيدز» أحد شركائنا الدوليين الرئيسيين، حيث نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر بيننا خلال العام المقبل، لتسليط الضوء على وجهتنا، والترحيب بالزوار لاكتشافها وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية».
من جانبه، قال جوزيف شيلّر، رئيس تسويق الوجهات العالمية في شركة «هوتيل بيدز»: «تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً واسعة أمامنا في السوق الإماراتي، ويسرنا العمل مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في مبادرات طموحة تقدم عروضاً جاذبة للزوار ووكلاء السفر والعطلات على السواء، إلى جانب توحيد جهودنا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع السفر والسياحة».

دائرة الثقافة والسياحة
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