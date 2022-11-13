إطلاق منصة «إمارات تاكس» 5 ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب إطلاق منصة «إمارات تاكس» بتاريخ 5 ديسمبر المقبل.وحرصت الهيئة خلال تنفيذ خطتها للانتقال للمنصة الجديدة على أن يكون الانتقال سلساً للحد من تأثيره على المعاملات التي يقوم بها عملاء الهيئة، حيث تقرر أن تُستكمل إجراءات الانتقال قبل فترة كافية من المواعيد المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة، وأن يكون الانتقال خلال فترة عطلة العيد الوطني.

وتعزز المنصة الجديدة بشكل كبير الطريقة التي يمكن لدافعي الضرائب من خلالها الوصول إلى خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لدفع ضرائبهم والحصول على المبالغ المستردة.

كما تدعم المنصة قدرة الهيئة على إدارة النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُمكن عمليات دعم اتخاذ القرار، وتقديم خدمات استباقية لدافعي الضرائب.ويأتي إطلاق منصة «إمارات تاكس» الإلكترونية الجديدة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للاستفادة من التقنيات الحديثة وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين ومجتمع الأعمال في الدولة.

وبإطلاق منصة «إمارات تاكس» سيتمكن دافعي الضرائب من الاستفادة من النظام الجديد المُطوَّر الذي يوفر العديد من الميزات، حيث تم تصميمه بالشراكة مع المتعاملين لإحداث نقلة نوعية في آليات إدارة الضرائب، وبالإضافة إلى ذلك سوف تستمر الهيئة حتى الربع الأول من العام القادم في إطلاق خدمات وميزات إضافية على عدة مراحل منها إطلاق التطبيق الذكي الخاص ب «إمارات تاكس» والمخصص للهواتف الذكية.

وفي إطار التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بتعزيز التواصل مع دافعي الضرائب وجميع فئات المتعاملين، ولمعرفة المزيد حول الميزات الرئيسية لمنصة «إمارات تاكس»، تعقد الهيئة سلسلة من الورش التعريفية اليومية الافتراضية خلال شهر نوفمبر الحالي تتيح المشاركة بها لعملاء الهيئة بمعدل ورشتين يومياً.

كما أطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني قسماً خاصاً للتعريف بمنصة «إمارات تاكس» يتضمن معلومات تفصيلية حول آلية استخدام المنصة الجديدة ومقاطع فيديو توضيحية، وكافة الأسئلة الشائعة حول المنصة مع إجاباتها وتفاصيل المشاركة في الورش التعريفية اليومية الافتراضية.