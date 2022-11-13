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الاقتصادي

"الصندوق السعودي" يبيع 12 مليون سهم من حصته في "تداول" القابضة

"الصندوق السعودي" يبيع 12 مليون سهم من حصته في "تداول" القابضة
13 نوفمبر 2022 12:27

أعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق" اليوم الأحد إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة 
تداول السعودية القابضة "تداول" أو "الشركة" بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع "الطرح".

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، قام الصندوق ببيع 12 مليون سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأس مال الشركة، وبلغ حجم الطرح 3ر2 مليار ريال سعودي وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.

وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72 مليون  سهم أو 60% من رأس مال الشركة. وقال مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري، في تصريح: "تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، الذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.

وبين أن عملية البيع شهدت اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشراً على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية.

ويعكس نجاح عملية الطرح الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي، كما تسهم الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودي بشكل عام. 

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