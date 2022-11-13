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الاقتصادي

رئيس الوزراء الصيني: الاقتصاد في "اتجاه صعودي"

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ خلال قمة شرق آسيا
13 نوفمبر 2022 11:00

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده نما ثلاثة بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الماضية وإنه يمضي في "اتجاه صعودي"، وتعهد بمواصلة دعمه بمجموعة من السياسات.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأحد أن لي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس السبت على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.

ونقل البيان عن لي القول إن الصين تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار عمليات السوق والتوظيف والأسعار.

وأضاف "سنواصل تعزيز التنفيذ الشامل لحزمة من السياسات والتدابير لتحقيق استقرار كامل في الاقتصاد... وسنسعى جاهدين لتحقيق نتائج أفضل على مدار العام".

وخففت الصين يوم الجمعة بعض قيودها الصارمة ذات الصلة بالجائحة.
وذكر لي أن الصين وفرت أكثر من عشرة ملايين وظيفة جديدة في المناطق الحضرية في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وتستهدف الصين إبقاء معدل البطالة في المناطق الحضرية دون 5.5 بالمئة وإتاحة أكثر من 11 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية هذا العام.

وأضاف لي "يتعين على الدول تعزيز التعاون وتنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، من أجل تحقيق التعاون للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ومنع الركود".

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المصدر: وكالات
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