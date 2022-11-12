10 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

عززت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية من جاذبيتها للمستثمرين خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتمكنت من جذب سيولة بلغت قيمتها نحو 10 مليارات درهم، توزعت على 8.3 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي، و1.66 تداولات سوق دبي المالي.

وكشفت البيانات الصادرة عن أسواق المال المحلية، عن ضخ المستثمرين الأجانب استثمارات جديدة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بلغت قيمتها 430 مليون درهم (صافي شراء) خلال تداولات الأسبوع.

وأكدت البيانات، أن السيولة المتدفقة علي أسواق الأسهم المحلية قدمت دعماً كبيراً للمؤشرات العامة، ما ساعد الأسواق على الاحتفاظ بالحصة الأكبر من مكاسبها السابقة، والاستمرار في تعزيز ثقة المستثمرين بأدائها.

سوق أبوظبي

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.41% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10629.75 نقطة، بارتفاع 147 نقطة جديدة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 3407.3 نقطة.

وخلال جلسة نهاية الأسبوع، زادت جاذبية أسواق المال المحلية تبعاً للارتفاع الكبير الذي سجلته البورصات العالمية، إثر بيانات اقتصادية جديدة صدرت في الولايات المتحدة وأدت لانخفاض كبير في سعر الدولار الأميركي، أمام سلة من العملات العالمية، ما أدى لصعود أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأسواق الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي ومنها السوق الإماراتية.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي تدفق استثمارات أجنبية جديدة بلغت قيمتها نحو 230 مليون درهم (صافي شراء) خلال الجلسات الخمس الماضية، وذلك نتيجة إبرام المستثمرين الأجانب صفقات بقيمة 2.32 مليار درهم لشراء أسهم مدرجة بالسوق، مقابل صفقات للبيع بلغت قيمتها 2.09 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

ورغم الحركة النشطة للمستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي، إلا أن المواطنين استحوذوا على 73.56% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، بما يعادل 6.15 مليار درهم، مقابل حصة بلغت 16.44% للأجانب تعادل نحو 2.15 مليار درهم.

سوق دبي

في سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات 1.66 مليار درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى3407.31 نقطة بارتفاع قيمته نحو 57 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الأسبق البالغ 3350.47 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع نحو 921 مليون درهم، لتشكل ما يقارب من %55.58 من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 722 مليون درهم، لتشكل ما نسبته %43.55 من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 200 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.112 مليار درهم، لتشكل ما نسبته %67.08 من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 958.5 مليون درهم، لتشكل ما نسبته %57.82 من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 153.51 مليون درهم، صافي شراء.