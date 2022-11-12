ميناء راشد يفوز بجائزتين في «السفر العالمية»

دبي (الاتحاد)

فاز ميناء راشد، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية 2022، بجائزتين مرموقتين هما جائزة «ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط» في 23 أكتوبر في الأردن، وجائزة «ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم» في 11 نوفمبر ضمن الحفل النهائي الذي أقيم في سلطنة عُمان.

وجاء التكريم تتويجاً للأداء المتميز لميناء راشد في القطاع البحري للعام الخامس عشر على التوالي.

وعزز ميناء راشد مكانته الرائدة وجهةً مفضلة لخطوط الرحلات السياحية البحرية حول العالم من خلال إمكاناته المبتكرة، ومساهمته في تعزيز تحول دبي من مجرد ميناء محلي لتجارة البضائع المنقولة التقليدية عبر السفن الخشبية، إلى مركز عالمي رائد لقطاع الخدمات البحرية.

وقال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز» التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، إن البنية التحتية المتطورة لميناء راشد، والمرافق الحديثة المخصصة للمسافرين ومحطة الركاب، عززتا مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للسياحة، وبوابة رئيسة لخطوط الرحلات السياحية البحرية الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن عدد السفن السياحية التي رست في ميناء راشد قد شهدت زيادة بنسبة 100% مقارنة بالموسم السياحي الماضي، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد الركاب وأفراد الطواقم البحرية إلى حوالي 600.000، أي أكثر من ضعف عدد زوار الموسم السابق.