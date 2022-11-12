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جمارك أبوظبي تحصد جائزة «تريند سيتر» للابتكار

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
13 نوفمبر 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بوصفها أول جهة جمركية في العالم تطبق نظام أتمتة إدارة عمليات التفتيش في مراقبة المنافذ الحدودية، جائزة «تريند سيتر» للابتكار الحكومي في حفل أكسيلا لعام 2022 والذي أقيم في ولاية يوتا الأميركية.
يعمل النظام الذي أُطلق في يناير 2021 على تقليل وقت تفتيش البضائع بنسبة 97% بالإضافة إلى تحسين معالجة التحضير الداخلي وزيادة قدرة الموظفين أثناء عمليات التفتيش، كما يعزز جهود جمارك أبوظبي في مراقبة 15 منفذاً حدودياً تتضمن المطارات والموانئ البحرية والبرية والتي تتعامل مع أكثر من 20 مليون طن من البضائع التي تنتقل عبر أبوظبي سنوياً.
وأكدت جمارك أبوظبي، أن تحسين إجراءات عمليات التفتيش اليومية وتسريعها يمثل أولوية مستمرة للإدارة العامة للجمارك لتسهيل حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الشراكة مع شركة أكسيلا مزود الحلول السحابية للجهات الحكومية في تطبيق نظام أتمتة إدارة عمليات التفتيش جاءت بهدف تطوير التقنيات المعتمدة لتحقيق عملية جمركية أكثر تطورًا وضمانًا.
وأوضحت جمارك أبوظبي أن النظام يجري عمليات التفتيش بشكل تلقائي، ما يعزز منظومة الأمن وينظم الإجراءات التجارية ويحافظ على التحكم في الإيرادات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الشامل للبضائع للتحقق من الامتثال للأمن والصحة العامة والسلامة وحماية البيئة، ما يجعل عمليات التفتيش الشامل أكثر فعالية عبر تخزين جميع البيانات في السحابة، والتي تمكن الموظف من الوصول للمعلومات اللازمة في أي وقت خلال التفتيش باستخدام الأجهزة المحمولة.
وقال خالد وصفي الجاعوني، المدير التنفيذي لشركة أكسيلا في الشرق الأوسط، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت معيارًا جديدًا لكيفية مساعدة الحلول المستندة إلى السحابة في تسهيل الأعمال الحكومية وتقديم تجربة أفضل للمتعاملين والتصدي لتحديات سلسلة التوريد الملحة التي تواجه العالم ككل، وذلك من خلال اعتماد وتخصيص جمارك أبوظبي منصة أكسيلا لتشغيل وتطبيق نظام أتمتة جديد لإدارة عمليات التفتيش ومراقبة المنافذ الحدودية.

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تقليل وقت عمليات التفتيش 
يساهم نظام أتمتة إدارة عمليات التفتيش في مراقبة المنافذ الحدودية عبر تطبيق إجراءات التشغيل القياسية على عمليات التفتيش، في تقليل وقت عمليات التفتيش من 90 دقيقة إلى 10 دقائق كحد أقصى وثلاث دقائق في المتوسط، مما يزيد الوقت الذي يتم توفيره في كل عملية لنقل البضائع عبر أبوظبي بشكل أسرع، ما يخفف من ازدحام سلسلة التوريد ويوفر للموظفين الوقت والجهد للتعامل مع العمليات الأخرى. وأُعلن عن فوز الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في جائزة «تريند سيتر» في حفل أكسيلا السنوي للعملاء، والتي تحتفل بالمؤسسات الحكومية المبتكرة والأفراد الذين يستخدمون التقنيات الجديدة والاستراتيجيات الرقمية وطرق التحديث الأخرى.

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