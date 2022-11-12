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الاقتصادي

«كهرباء ومياه دبي» تنظم أسبوع الصحة والسلامة الداخلي

خلال فعاليات الأسبوع (من المصدر)
13 نوفمبر 2022 01:37

دبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة كهرباء ومياه «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي» السنوي العشرين، والذي تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «يأتي تنظيم «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي» سنوياً في إطار حرصنا على أن يواكب موظفو الهيئة جميع المستجدات وآخر التطورات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعات وعمليات الهيئة، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، مع تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة واستدامة الموارد».
وأضاف معالي الطاير: «ضمن جهودنا لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، نواصل العمل للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية وسُبُل تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وتعزيز الاستدامة لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة وضمان مستقبل أكثر استدامة».
وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب ومنح الشهادات من قبل المجلس، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد. ويحصل الموظفون الذين يخضعون للتدريب من قبل كوادر الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.

هيئة كهرباء ومياه دبي
سعيد محمد الطاير
دبي
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