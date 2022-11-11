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الاقتصادي

ابن طوق: الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 ترسخ موقع الإمارات على خريطة السياحة العالمية

عبد الله بن طوق
12 نوفمبر 2022 00:44

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيساً في التنويع الاقتصادي المستدام للاقتصاد الوطني للخمسين عاماً المقبلة، حيث حقق هذا القطاع قفزات نوعية ومعدلات نمو قوية وقياسية، والتي أكدت ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسة المتعلقة بمجالات السفر والطيران والفندقة، وندشن اليوم مرحلة جديدة في المسيرة التنموية والمستدامة للسياحة الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».  وتابع معاليه: «تهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الهوية السياحية للدولة والترويج لها بالأسواق السياحية، وتشجيع الاستثمار السياحي في قطاعات السفر والطيران والضيافة وخلق فرص استثمارية جديدة واستقطاب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة». 

السياحة العالمية
الإمارات
السياحة
عبد الله بن طوق
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