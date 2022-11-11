%52 زيادة في إيرادات الغرف الفندقية في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

سجل الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أداءً قوياً في ظل توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، بحسب تقرير حديث لـ «سي بي أر إي» المتخصصة في الاستشارات العقارية.

وكشف التقرير الفصلي للعقارات للربع الثالث من العام الحالي عن زيادة معدل إيرادات الغرف الفندقية في الدولة بنسبة %52 خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع متوسط عائدات الغرف المتوافرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي بنسبة %15.7 عن مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.

وأشار التقرير إلى الأداء القوي لقطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، حيث ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة %34.6، ونتيجة لذلك زاد متوسط عائد الغرفة على النحو المشار إليه.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، توقع التقرير أن تشهد الإمارات زيادة ملحوظة في عدد السائحين، حيث ستكون هذه الزيادة مدعومة بما هو تقليدي، وهو بداية موسم الذروة، وبما هو غير تقليدي مثل فعاليات كأس العالم لكرة القدم وسباق الفورمولا 1 في أبوظبي، فمن المرجح أن تدفع هذه المجموعة نسبة الإشغال والمعدلات إلى أرقام قياسية.

وأشار تقرير «سي بي أر إي» إلى أن قطاع التجزئة في الإمارات شهد مستويات متصاعدة على مدار الربع الثالث من العام 2022 بالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية، ووفق بيانات التنقل الصادرة عن شركة جوجل زاد معدل زيارة مرافق التجزئة في أبوظبي ودبي 18.6% و20.4% على التوالي مقارنة بخط الأساس لما قبل الجائحة، وهي أعلى مستوى زيادة منذ أكثر من 30 شهراً.

ولا يزال الطلب على عقارات التجزئة ينبع من قطاعي الأغذية والمشروبات والترفيه بشكل أساسي، كما شهد القطاع زيادة في الطلب على النوادي الشاطئية وشاغلي مراكز الترفيه العائلي في الربع الثالث من عام 2022. وأكد التقرير أن قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في الإمارات يواصل تسجيل مستويات نشاط قوية، على الرغم من نقص المعروض من المستودعات، ونتيجة لذلك يضطر المستأجرون إلى الموافقة على الشروط والجداول الزمنية التي يحددها الملاك.

ونوه التقرير إلى أنه مع استنفاد المتوافر من المساحات اللوجستية، بدأ الملاك والمطورون، خاصة في المناطق الحرة، في تطوير مستودعات جديدة.

ونوه إلى أنه على خلفية هذه المعطيات، ارتفع متوسط إيجارات العقارات الصناعية واللوجستية في أبوظبي ودبي بنسبة 2.6% و11.2% على التوالي، ليبلغ متوسط الإيجارات في أبوظبي 371.6 درهم للمتر المربع، وفي دبي 35.8 درهم للقدم المربعة.

وتوقع التقرير أن يستمر معدل نمو إيجارات المستودعات في الزيادة في كل من أبوظبي ودبي، لا سيما مع استمرار تأخر توافر المعروض المتاح بشكل كبير عن الطلب.

عقارات أبوظبي

ووفق «سي بي أر إي»، شهد قطاع المكاتب في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي، زيادة بنسبة 16% في عدد الزيارات مقارنة بخط الأساس لما قبل الجائحة وفقاً لبيانات التنقل من جوجل.

وأوضح أن نسبة إشغال المكاتب في العاصمة ارتفعت من 82.2% في الربع الثالث من عام 2021 إلى 85.7% في الربع الثالث من عام 2022.

ولفت إلى تحسن الأداء في الإيجارات في السوق على خلفية زيادة مستويات الطلب، حيث سجل متوسط إيجارات الفاخرة والأولى والثاني 1.4% و2.9% و5.5% على التوالي.

وبالنسبة لقطاع العقارات السكنية، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 3.2% ليصل متوسط أسعار الشقق إلى 11.141 درهماً للمتر المربع بزيادة 3.3%، وارتفع متوسط أسعار الفلل بنسبة 2.7%، ليبلغ 9013 درهماً للمتر المربع.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تم استكمال 3164 وحدة عقارية في أبوظبي.

عقارات دبي

ووفق تقرير «سي بي أر إي» ارتفعت الأسعار في سوق العقارات السكنية بدبي في المتوسط بنسبة 8.9% خلال العام حتى سبتمبر 2022، فزاد متوسط أسعار الشقق بنسبة 8%، وارتفع متوسط أسعار الفلل بنسبة 14.3%.

ووصل متوسط أسعار الشقق في دبي إلى 1.133 درهماً للقدم المربعة، وبلغ متوسط أسعار الفلل 1.350 درهماً للقدم المربعة، كما في سبتمبر 2022.

وفي العام المنتهي في سبتمبر 2022، سجل متوسط أسعار الإيجارات أعلى معدل نمو على الإطلاق، حيث ارتفع متوسط الإيجارات في دبي بنسبة 26.6% خلال هذه الفترة، وارتفع متوسط إيجارات الشقق والفيلات بنسبة 26.7% و25.5% على التوالي. وتم استكمال وتسليم 20847 وحدة جديدة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.