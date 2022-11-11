الإمارات.. نموذج محفز لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع المستدامة

حسام عبدالنبي (دبي)

أصبحت دولة الإمارات نموذجاً محفزاً لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع المستدامة، بحسب دراسة صدرت عن جامعة «هيريوت وات دبي».

ورصدت الدراسة، تزايد مشاركة الكيانات المحلية داخل الإمارات في قطاع التمويل الأخضر بالدولة، وأهمها «مصدر»، وذلك رغم المشاركة المحدودة للقطاع الخاص في دعم المبادرات الخضراء.

وأكدت الدراسة أن البنوك الإماراتية بشكل خاص، والبنوك الخليجية بشكل عام، لعبت دوراً مهماً في تحقيق طفرة في إجمالي إصدار القروض والتمويلات المرتبطة بالاستدامة في عام 2021، وأهمها بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني.

نمو ملحوظ

وأضافت أن هناك تنامياً ملحوظاً في الاهتمام بالتمويل الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إصدار الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجم الإصدارات 4.7 مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك الطفرة ترجع إلى زيادة مشاركة وانضمام بنوك مثل بنك الرياض وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني إلى قائمة البنوك الإقليمية المشاركة التي شملت بنك أبوظبي الأول (FAB)، بنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الوطني السعودي، حيث يعد تنفيذ أطر التمويل المستدام، وإنشاء البنية التحتية المطلوبة لتمويل ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لازدهار التمويل الأخضر.

الاستثمار الخاص

وذكرت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، الرئيس الأكاديمي للمحاسبة والاقتصاد والمالية والتعليم التنفيذي في جامعة هيريوت وات دبي، أن الاستثمار المحتمل للقطاع الخاص في التمويل الأخضر سيخلق بلا شك طفرة في التمويل الأخضر.

وقالت إن تنفيذ أطر التمويل المستدام وإنشاء البنية التحتية المطلوبة لتمويل ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يعد الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لازدهار التمويل الأخضر.

وأضافت أنه فضلاً عن ذلك، لا غنى عن الاستثمار الجماعي، وتعاون أصحاب المصلحة لكي تتقدم مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة.

استثمارات خضراء

ونوهت بأن التقارير الرسمية تبين أن هناك استثمارات ضخمة من قبل العديد من البلدان داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصدرت مصر أول قرض أخضر بقيمة 3 مليارات دولار أميركي في عام 2021، وقامت شركة «مصدر» في أبوظبي و«الاتحاد للطيران» باستثمارات كبيرة، حيث وقعت الأولى على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021، وحصلت الأخيرة على قرض أخضر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وفيما يخص الثغرات التي يسببها التحول السريع إلى الاستدامة، قالت جانجوسيفيتش إن الدول غالباً ما تواجه تحديين رئيسين خلال فترات التحول السريع، وهما تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول وإعادة هيكلة الموارد لتلبية المتطلبات.

وأوضحت أنه في مثل هذه الحالة، يكون هناك طلب أعلى على الطاقة المتجددة والمشاريع المستدامة، كما يوجد تحدٍ يتمثل في إنشاء الإطار الضروري الذي يمكن أن يستوعب التنويع الاقتصادي ومستقبل ما بعد الهيدروكربون.