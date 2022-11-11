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«كهرباء ومياه دبي»: ملتزمون بأفضل معايير الجودة العالمية

«كهرباء ومياه دبي»: ملتزمون بأفضل معايير الجودة العالمية
12 نوفمبر 2022 00:45

دبي (الاتحاد)

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن التزامها بأعلى معايير الجودة أسهم في تحقيقها لإنجازات كبرى جعلتها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها كفاءة على مستوى العالم .
وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نهتدي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمواصلة مسيرة الجودة الشاملة واعتماد معايير التميز المستدام كأدوات أساسية للتحول إلى حكومة المستقبل، والتي تتواءم مع سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة في جميع عملياتنا التشغيلية، كما نحرص على نشر ثقافة الجودة بين جميع المعنيين لضمان استدامة التميز ومواصلة تقديم خدمات رائدة وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021. 

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
سعيد الطاير
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