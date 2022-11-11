الإمارات تبحث التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مؤخراً، مع فيليب مارتينيز، المدير التنفيذي لمجموعة إسبانيا والمكسيك ودولة الإمارات العربية المتحدة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك للتباحث في جملة من القضايا المهمة بشأن تمثيل دولة الإمارات في البنك وآليات تبادل المعلومات الثنائية بشأن المشاريع والخطط الاستراتيجية.وعقد اللقاء في مقر وزارة المالية بأبوظبي، وذلك بحضور موزة سعيد المطروشي، رئيس قسم المنظمات الدولية، وإنريكي أليخو، نائب المدير التنفيذي لمجموعة إسبانيا والمكسيك ودولة الإمارات العربية المتحدة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مجموعة من المختصين من كلا الجانبين.

وخلال اللقاء، رحب يونس حاجي الخوري بفيليب مارتينيز والوفد المرافق له، وأشاد بجهوده في تمثيل دولة الإمارات ضمن اجتماعات مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشدداً على ضرورة التباحث حول أولويات الدولة، والاتفاق على آليات التنسيق المشترك بشأن دور دولة الإمارات في البنك.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الرئيسية، منها استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع القائمة لدى البنك، فضلاً عن التباحث بشأن إمكانية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحفيز نمو القطاع الخاص، وسبل تعيين وتدريب موظفين من دولة الإمارات في البنك.

وفي نهاية الاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري أهمية مشاركة البنك في القمة العالمية للحكومات 2023، وقمة المناخ COP 28 والتي ستعقد في دولة الإمارات عام 2023.وقال الخوري: «تضع قيادة دولة الإمارات قمة المناخ COP 28 ضمن أبرز أولوياتها، لما لها من دور في ضمان النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ تحرص الدولة وبصفتها رئيس قمة المناخ COP 28 على المتابعة الشاملة للمواضيع المرتبطة بالمناخ، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة والاستثمارات المناخية مثل الطاقة النظيفة لتحقيق النمو الاقتصادي».

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سبتمبر 2021. وقد تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أبريل 1991 بهدف تعزيز التحول إلى الاقتصادات الموجهة في السوق المفتوحة، وتعزيز المبادرات الخاصة وريادة الأعمال.