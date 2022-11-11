تفاهم بين «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» و«برجيل القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع برجيل القابضة المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية المستوى لموظفي الوزارة وعائلاتهم، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة بتوفير الخدمات الطبية باعتبار مستشفيات برجيل مجهزة بأحدث الإمكانيات والخبرات العالمية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور شامشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور أسامة فاضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية، وفاطمة توكل وكيل وزارة مساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب برجيل القابضة جون سونيل الرئيس التنفيذي للمجموعة، وسفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة، وحمد أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشراكات في مستشفيات برجيل.

وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مذكرة التفاهم تنسجم مع حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية الصحية المتخصصة للموارد البشرية لديها وذويهم وتعزيز الرضا الوظيفي والارتقاء بجودة الحياة، ونقدم لموظفينا خدمات رعاية صحية متطورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ونسعى في هذا الإطار إلى التعاون مع أفضل مزودي الخدمات الطبية مثل «برجيل القابضة» لدعم فرق العمل في الوزارة، ضمن مبادرات الارتقاء بمعدلات السعادة لدى الموظفين والتي تحرص عليها الوزارة«.

وقال الدكتور شامشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: «يسعدنا تلبية المتطلبات الصحية لموظفي الوزارة وعائلاتهم من خلال توفير رعاية طبية عالية المستوى بمعايير عالمية، ستعمل هذه الشراكة على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع ودعم القطاع الصحي في الدولة، بأن يصبح رائداً عالميًا في مجال الرعاية الصحية، كما تؤكد هذه الشراكة على مسؤوليتنا والتزامنا تجاه هذا البلد وشعبه».