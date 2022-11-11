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12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
11 نوفمبر 2022 16:46

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2330 مبايعة بقيمة 6.89 مليار درهم، منها 306 مبايعة للأراضي بقيمة 1.72 مليار درهم و2024 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.18 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 123 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 104 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 103 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة الكرامة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 238 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 182 مبايعة بقيمة 648 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.48 مليار درهم منها 146 رهونات أراضي بقيمة 4.59 مليار درهم و279 رهونات فلل وشقق بقيمة 893.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 1.1 مليار درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 1 مليار درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 69 هبة بقيمة 333.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البطين بقيمة 117 مليون درهم وأخري في منطقة السبخه بقيمة 35 مليون درهم.

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