474 مليون درهم صافي دخل «إشراق للاستثمار» خلال الربع الثالث

أبوظبي (وام)

سجلت «إشراق للاستثمار» أعلى صافي دخل ربع سنوي لها على الإطلاق بقيمة 474 مليون درهم خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 27 ضعفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للنتائج المالية الصادرة عن الشركة، فيما بلغ صافي الربح لفترة 9 أشهر من العام الجاري 481 مليون درهم.

وفي نهاية الربع الثالث من العام 2022، بلغت القيمة الدفترية لشركة «إشراق» 0,9238 درهم للسهم الواحد.. وهي القيمة التي تتألف بالكامل من الأصول الملموسة مثل الأصول العقارية للشركة والاستثمارات المالية.

واستطاعت الشركة إحراز تقدم سريع في تسييل محفظة أراضيها بعدما نجحت خلال الشهرين الماضيين في بيع ثلاث قطع أراض بمساحة تقدر بنحو 27% من مساحة أراضيها الإجمالية، بمقابل 160 مليون درهم، وهو ما أسهم في تحسين السيولة النقدية، وشكّل إضافة مهمة إلى الأصول المدرة للدخل.

وأعلنت «إشراق» تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية من محفظتها العقارية بقيمة 29,5 مليون درهم عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر، مدفوعةً بأعمال التأجير والضيافة، بعدما حققت شقق «برج ضمان» والشقق الفندقية في «نوران مارينا» ومارينا رايز في جزيرة الريم معدلات إشغال بلغت 100% و89% و93% على التوالي، وشهدت «نوران مارينا» زيادة بنسبة 50% في متوسط أسعار الغرف مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

وقد أكملت الشركة صفقة الاستحواذ على صندوق «جولديلوكس» من خلال إصدار 1,385 مليار سهم جديد، وذلك بهدف توسيع وتنويع استثماراتها المالية خارج قطاعي العقارات والضيافة.

وأشاد جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» بجهود الإدارة لتحقيق أداءً قياسي غير مسبوق في الربع الثالث، موضحاً أن المبادرات الرئيسية، سواء كانت استكمال الاستحواذ على صندوق «جولديلوكس»، أو تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم أو برنامج تسييل الأراضي، يجري تنفيذها على قدم وساق، وينعكس تأثيرها على تحسين الربحية، وعوائد المساهمين.

وقال: «نحن على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة هذا الزخم، وتسخيره لتعزيز الأداء المالي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما يؤدي إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».