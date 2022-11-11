طيران الإمارات توضح أسباب عودة رحلتيها 210 و209 إلى مطار أثينا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أوضح متحدث رسمي باسم طيران الإمارات سبب عودة رحلتي الناقلة «ئي كي 210» المتجهة أمس من أثينا إلى دبي والرحلة «ئي كي 209» المتجهة من أثينا إلى نيوارك في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن السبب في ذلك كان لإجراء فحص أمني بناء على طلب السلطات.

وأوضح أن الرحلة «ئي كي 210» عادت إلى البوابة في مطار أثينا قبل الإقلاع، فيما عادت الرحلة المتجهة إلى نيوارك إلى مطار أثينا بعد الإقلاع.

وقال المتحدث باسم طيران الإمارات إن الشركة قامت بتغيير حجوزات الركاب الذين كانوا على الرحلة «ئي كيه 209»، للسفر في 11 نوفمبر، ووفرت لهم الإقامة الفندقية، معرباً عن اعتذار طيران الإمارات لركابها عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الإجراء الخارج عن إرادتها.