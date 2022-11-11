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الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 8 أشهر

الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 8 أشهر
11 نوفمبر 2022 09:05

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من ثمانية أشهر، إذ عززت البيانات الأميركية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1751.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش. لكن الأسعار ارتفعت 4.2 بالمئة خلال الأسبوع.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1752.80 دولار.
واستقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه أمس الخميس، لكنه يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس2020. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.59 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.
وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1034.31 دولار للأونصة، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير2021. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1954.29 دولار. 

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المصدر: وكالات
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