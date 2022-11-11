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ثاني أكسيد الكربون.. انبعاثات "قياسية" خلال 2022

ثاني أكسيد الكربون.. انبعاثات "قياسية" خلال 2022
11 نوفمبر 2022 07:48

ستتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم مستواها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة كوفيد-19، على ما أظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة.

وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا.

وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 % فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".

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المصدر: وكالات
الطاقة الأحفورية
ثاني أكسيد الكربون
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