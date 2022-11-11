السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يرتفع بفضل انحسار المخاوف من ركود أميركي

النفط يرتفع بفضل انحسار المخاوف من ركود أميركي
11 نوفمبر 2022 07:30

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش لتواصل صعودا 1.1 بالمئة بالجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأمريكي بأكثر من ستة بالمئة بينما هبط برنت نحو خمسة بالمئة.
وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس أن التضخم الأميركي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.
ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

أخبار ذات صلة
الدولار يتراجع بفعل تباطئ التضخم الأميركي
الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 8 أشهر
المصدر: وكالات
النفط
الدولار
أسعار النفط
آخر الأخبار
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
الرياضي
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©