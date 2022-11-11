النفط يرتفع بفضل انحسار المخاوف من ركود أميركي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش لتواصل صعودا 1.1 بالمئة بالجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأمريكي بأكثر من ستة بالمئة بينما هبط برنت نحو خمسة بالمئة. وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس أن التضخم الأميركي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة. ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.