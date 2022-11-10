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الاقتصادي

الإمارات تؤمِّن 45% من احتياجات اليابان النفطية في سبتمبر

الإمارات تؤمِّن 45% من احتياجات اليابان النفطية في سبتمبر
11 نوفمبر 2022 01:09

طوكيو (وام)

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بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 37.25 مليون برميل، تشكل 45% من إجمالي الواردات اليابانية خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
واستوردت اليابان 82.83 مليون برميل خلال سبتمبر، بلغت حصة النفط العربي منها 95.6% أو حوالي 79.22 مليون برميل من دول مجلس التعاون الخليجي الستة.
وبلغت الواردات من السعودية 27.67 مليون برميل بنسبة 33.4% من الإجمالي، ومن قطر 7.5 مليون برميل أو 9.1% من الإجمالي، ومن الكويت 3.8 مليون برميل أو 4.6%، والبحرين 1.5 مليون برميل أو 1.8%، وعُمان 980 ألف برميل أو 1.2% من الإجمالي.

الإمارات
اليابان
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