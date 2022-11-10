تعاون بين «نون دوت كوم» و«أبوظبي للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت نون دوت كوم، منصة التجارة الإلكترونية الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط، عزمها بناء أكبر مركز للتوزيع، وإيفاء الطلبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي، وذلك في إطار استثماراتها القوية في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في الإمارة.

ويأتي هذا المرفق الضخم، الذي سيمتد على مساحة 252 ألف متر مربع، ثمرة التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار ونون، حيث سيوفر آلاف الوظائف، ويدعم المرحلة التالية من النمو الاقتصادي الرقمي للإمارة.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: تساهم أبوظبي في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية العالمي من خلال تهيئة بيئة محفزة لازدهار شركات الابتكار الطموحة، وتعد هذه الشراكة التي أبرمتها نون مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، في غاية الأهمية من حيث الحجم والتأثير.

وقال محمد العبار، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية «نون»: سيجمع مركز التجارة الإلكترونية الجديد في أبوظبي ملايين العملاء والآلاف من الشركات، في خطوة من شأنها دعم المرحلة التالية من النمو في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات والمنطقة.