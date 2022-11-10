«مطارات أبوظبي» تنضمّ إلى منصّة «فارما آيرو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي» عن انضمامها إلى منصّة «فارما.آيرو»، الاتحاد العالمي الذي يضمّ مجموعة كبيرة من أبرز شركات تصنيع منتجات علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية وشركات الشحن المعتَمدة ومشغلي المطارات، كعضو استراتيجي يمثل منطقة الشرق الأوسط.

ويُعدّ التعاون مع «فارما.آيرو» إنجازاً إضافياً في مسيرة أبوظبي الدؤوبة لتصبح وجهة عالمية للرعاية الصحية وعلوم الحياة. ويرتكز هذا التعاون على النجاح الملحوظ الذي حقّقه «ائتلاف الأمل»، وهو شراكة أثبتت فعاليّتها بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، لتعزيز التعاون المشترك في سبيل مواجهة التحديات اللوجستية المرتبطة بتوزيع اللقاحات.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، قائلاً: «يسرّنا الانضمام إلى منصّة «فارما.آيرو» كشريك استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث نمثّل هذا الاتحاد العالمي الذي يضمّ نخبة متنوّعة من أبرز الجهات المعنية بمنتجات علوم الحياة والشحن الجوي لمعدات التكنولوجيا الطبية على مستوى المنطقة. ونتطلّع والاتحاد للشحن إلى التعاون مع قادة هذا القطاع للإسهام في التطوير الشامل لسلسلة توريد المنتجات الدوائية».

ومن جانبه، أشاد تريفور كاسويل، رئيس مجلس إدارة منصّة «فارما.آيرو»، بقرار «مطارات أبوظبي» للاضطلاع بمثل هذا الدور البارز، قائلاً: «يسعدنا أن نرحّب بانضمام «مطارات أبوظبي» إلى شبكتنا كعضو استراتيجي يمثّل منطقة الشرق الأوسط، ونتطلّع إلى بناء شراكة قوية قائمة على التعاون المثمر والمستمرّ.» وقال فرانك فان جيلدر، الأمين العام لمنصّة «فارما.آيرو»: ترتكز استراتيجيتنا الأساسية على إنشاء مجموعات عمل فاعلة في مجال الشحن الجوي للمستحضرات الصيدلانية وقادرة على تحقيق أثر إيجابي على نطاق واسع.