افتتاح «لولو هايبر ماركت» في «دبي مول زعبيل» قريباً

دبي (الاتحاد)

تستعد مجموعة لولو لافتتاح فرع «لولو هايبر ماركت»، في «دبي مول زعبيل» قريباً. وأبرمت مجموعة اللولو العالمية وشركة إعمار العقارية اتفاقية تأجير لمنفذ تجاري لمجموعة اللولو في «دبي مول زعبيل».

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، بحضور أميت جين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية، ووسيم العربي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مولز، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وسليم ام أيه، مدير مجموعة اللولو ومسؤولين آخرون في إعمار ومجموعة اللولو.

ويعتبر الهايبرماركت الجديد الممتد على مساحة 72.000 قدم مربعة جزءاً من المبادرات المستمرة لتنويع محفظة البيع بالتجزئة في دبي مول زعبيل، وسيركز المتجر الجديد على توفير أفضل المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة والسوبر ماركت بأسعار تنافسية معقولة دون إغفال الجودة، للمقيمين والزوار في منطقة وسط دبي والأحياء المجاورة لها. ومن المتوقع افتتاح «الهايبرماركت» الجديد بحلول أبريل 2023.

وبهذه المناسبة، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية: «تعتبر اللولو من العلامات التجارية المفضلة بين المتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن سعداء للغاية ومتحمسون للتعاون مع إعمار لافتتاح أحدث متاجرنا في دبي مول زعبيل. وبصفتنا أحد أكبر متاجر البيع بالتجزئة، فإننا نسعى جاهدين نحو ابتكار وتقديم تجربة تسوق عالمية لعملائنا كل يوم، وتزويدهم بمجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. ولذلك، سنواصل سعينا لتوفير أفضل الخدمات وتقديم أفضل جودة مقابل السعر لعملائنا من المواطنين والمقيمين والزوار لمدينة دبي الساحرة».