«التنمية الدولي» يفتتح أول فرع لبنك عراقي في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلن مصرف التنمية الدولي، افتتاح أول فرع له بالدولة في دبي، ليصبح أول بنك عراقي يعمل بدولة الإمارات.

ويُعد المصرف من أكثر البنوك نمواً في الموجودات بدولة العراق، حيث حقق نمواً بنسبة بلغت 172% على امتداد السنوات الخمس الماضية.

كما يستحوذ المصرف على أكثر من 28% من مجمل ودائع القطاع المصرفي الخاص في العراق، بعد أن تضاعفت الودائع لديه 3 أضعاف خلال 3 سنوات، إلى جانب تحقيق المصرف نسبة نمو للأرباح بلغت 255% خلال خمس سنوات.

وتم الإعلان عن افتتاح أول فرع لمصرف التنمية الدولي في إمارة دبي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وبمشاركة الدكتور مصطفي غالب مخيف محافظ البنك المركزي العراقي، والدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وجمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إضافة إلى ممثلين عن غرفة تجارة دبي ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي السفارة والقنصلية العراقية في دولة الإمارات.

مسيرة الشراكة

وخلال كلمته الافتتاحية، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تدشين أول فرع لمصرف التنمية الدولي في دبي، ليكون أول بنك عراقي يباشر أعماله في الدولة، محطة بارزة في مسيرة الشراكة بين البلدين الشقيقين في أحد أهم القطاعات الحيوية، وهو القطاع المالي والمصرفي، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم بصورة كبيرة في دفع عجلة النمو وتحفيز وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وخلق مزيد من الفرص التي تخدم المصالح الاقتصادية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي.

وأكد آل صالح، أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عالمياً لجمهورية العراق وفقاً لبيانات عام 2021، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام الماضي نحو 62.2 مليار درهم، بنمو 18% مقارنة بعام 2020.

وأعلن آل صالح، أن الإمارات قررت مؤخراً ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في العراق، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخلق فرص جديدة تعزز من التعاون والشراكة، والنهوض بمستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي لدعم شعب العراق.

وذكر أن الاستثمارات العراقية المباشرة في دولة الإمارات سجلت نمواً بنسبة 105% خلال الفترة من مطلع عام 2013 حتى مطلع عام 2021، ليبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات العراقية في الدولة نحو 1.3 مليار درهم.

آفاق للتعاون

من جهته، قال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، إن المصرف يسعى ليكون جسراً اقتصادياً يفتح آفاق تعاون اقتصادي مستقبلي أكبر بين دولتي الإمارات والعراق، من خلال تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية المشتركة في شتى القطاعات، كقطاع الطاقة، والصحة، والصناعة، والزراعة، والخدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة والإسكان، مؤكداً أهمية التركيز على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار والعمل في العراق ونقل التجربة الإماراتية إلى العراق لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية.

وكشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن انضمام مصرف التنمية الدولي، إلى اتحاد مصارف الإمارات فور الحصول على الترخيص من مصرف الإمارات المركزي، ليصبح أول بنك يعمل في الدولة تتجاوز أصوله رقم التريليون.