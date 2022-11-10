«شروق» تجسد رؤية الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة في لندن

لندن (الاتحاد)

عقدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) خلال مشاركتها في معرض "سوق السفر العالمي" 2022، سلسلة من الاجتماعات ولقاءات التعارف والتواصل مع مجموعة من المستثمرين وخبراء صناعة السفر والسياحة من المملكة المتحدة والقارة الأوروبية والعالم، وعرضت محفظة مشروعاتها العالمية القائمة والحديثة والمقبلة.

ولاقت مشاركة "شروق" في المعرض الذي أقيم في لندن خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب بمشاريعها، ورؤيتها التي أثمرت عدة مشاريع اجتماعية واعية، وفي الوقت ذاته حريصة على استدامة البيئة وحمايتها، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "شهدنا خلال مشاركتنا السابعة عشرة على التوالي في معرض "سوق السفر العالمي 2022"، اهتماماً واضحاً وكبيراً من الضيوف والمشاركين وقادة الصناعة برؤية "شروق" التي استلهمتها من طموح إمارة الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة والتزامها بتجديد المعالم التاريخية والاستدامة، فقد حرصنا على تبني هذه المبادئ في تصاميمنا والمواد المستخدمة في مشاريعنا، وتجارب ضيوفنا، فمعظم الفنادق التراثية والنُزل البيئية التي طورناها تجسد جهودنا والخطوات التي اتخذناها لضمان تقديم تجربة صديقة للبيئة ومستدامة لضيوفنا".