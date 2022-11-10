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«سلطة دبي» تفرض غرامة مالية على بنك سنغافورة المحدود

«سلطة دبي» تفرض غرامة مالية على بنك سنغافورة المحدود
10 نوفمبر 2022 14:27

دبي (الاتحاد)
 أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن فرضها لغرامة مالية قدرها 1,120,000 دولار أمريكي (4,113,200 درهم إماراتي) على فرع بنك سنغافورة المحدود في مركز دبي المالي العالمي ("البنك") بسبب مخالفات عديدة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديه، بالأخص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.وقد تم تخفيض مبلغ الغرامة بعد أن قدم البنك تعهدًا قابل للتنفيذ إلى سلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة الإخفاقات المرصودة والموافقة على التسوية. ولولا تخفيض المبلغ، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة وقدرها 2,000,000 دولار أمريكي (7,345,000 درهم إماراتي) على البنك.
وفي هذا السياق قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإيلاء درجة عالية من القلق ازاء أي مخالفات متعلقة بمكافحة غسل الأموال، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان متانة الأنظمة والضوابط المطبقة من قبل الشركات المرخصة العاملة في مركز دبي المالي العالمي. "

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