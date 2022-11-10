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4.39 مليار درهم إيرادات «أرامكس» في 9 أشهر

4.39 مليار درهم إيرادات «أرامكس» في 9 أشهر
10 نوفمبر 2022 14:26

دبي (الاتحاد)

أعلنت أرامكس، عن نتائجها المالية حيث حافظت على استقرار إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلي 4.39 مليار درهم. 

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وبلغ هامش الربح الإجمالي للمجموعة 22.5% خلال الربع الثالث من العام 2022 و23.8% خلال الأشهر التسعة الأولى.وبقي هامش الربح الإجمالي لخدمات التوصيل السريع مستقراً عند 30% في الربع الثالث من عام 2022. وسجلت خدمة «شوب آند شيب» أعلى هامش لإجمالي الأرباح منذ الربع الأول من عام 2021. وحققت خدمات الشحن تحسناً بمقدار نقطتي أساس في هامش الربح الإجمالي الذي ارتفع إلى 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين تأثرت الخدمات اللوجستية بتكاليف لمرة واحدة مرتبطة بعملية إعادة هيكلة لهذه الخدمات ومن المتوقع اكتمالها بحلول نهاية عام 2022، وذلك في ظل جهود الشركة للتركيز على العملاء المدرين لإيرادات عالية الجودة. وحافظت هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 على قوتها عند 10.6% مدفوعةً بالمبادرات التي أطلقتها الشركة بغرض تحسين التكلفة.
وقال عثمان الجدة، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: ساهمت قوة ومرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في استقرار إيراداتنا منذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه. وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية الشاملة، نجحنا في تعزيز التنوّع في مزيج إيراداتنا التي جاءت من مختلف قطاعات الأعمال كما وشملت قاعدة عملاء أكثر تنوعاً. وساهم تنوّع قاعدة عملائنا في الحدّ من تركيز المخاطر، بحيث تبلغ مساهمة أكبر عملاء الشركة حالياً 7% فقط من إجمالي إيرادات المجموعة. 

أرامكس
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