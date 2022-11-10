242 مليون درهم أرباح «سالك» للربع الثالث



دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة شركة «سالك ش.م.ع»، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير رئيس المجلس، النتائج المالية المرحلية الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022، وهي أول نتائج مالية تصدرها (سالك) المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، كشركة مستقلة بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وحققت شركة سالك ش.م.ع («سالك» أو «الشركة») صافي ربح بقيمة 242 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022، بمعدل 0.03 درهم لكل سهم، وسجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9.1%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 445 مليون درهم، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي القوي، الذي يعكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية، وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 291 مليون درهم بهامش ربح بلغ 65.4%.

وأعرب معالي مطر الطاير، عن سروره بالنتائج التي حققتها الشركة في الأشهر الماضية، وهي تأكيد على متانة الشركة التي تعد المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في دبي، وكذلك اعتمادها نموذج أعمال يؤهلها للبقاء في صلب خطط التوسع لقطاع الطرق والمواصلات.

وقال: «نمتلك نظرة مستقبلية إيجابية كوننا نتمتع بوضع قوي للاستفادة من خطط التوسع الطموحة لدبي ومبادرات النمو الطبيعي لأعمالنا، ولدينا ثقة كبيرة بقدرات الشركة في توفير قيمة مضافة لجميع المساهمين على المدى الطويل».

من جانبه قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يسرنا عرض النتائج المالية الأولى لسالك كشركة مستقلة بعد إدراجها في سوق دبي المالي، حيث تؤكد مؤشرات الأداء المالي، للربع الثالث من عام 2022، قوة وصلابة نموذج عمل الشركة الفريد بصفتها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية الثمانية في إمارة دبي، ويتجلى ذلك بشكل واضح في الأداء التشغيلي القوي والمستويات العالية للإيرادات بواقع 445 مليون درهم، والربحية بواقع 242 مليون درهم.»