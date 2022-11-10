«تعليم» تحدد النطاق السعري بين 2.95 و3 درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تعليم القابضة، اليوم عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي، وتحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.95 و3.00 درهم للسهم الواح، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم ستتراوح بين 2.962 و3.000 مليون درهم، فيما من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 18 نوفمبر الجاري، وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022.

ويتضمن النطاق السعري إجمالي 254.237.288 سهماً، تمثل% 25.32 من رأس مال مجموعة تعليم، بسعر 2.95 درهم للسهم الواحد وإجمالي 250.000.000 سهم، تمثل 25.00% من رأس مال مجموعة تعليم، وبسعر 3 دراهم للسهم الواحد.

تبدأ فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة اعتباراً من اليوم 10 نوفمبر 2022، وتنتهي في 16 نوفمبر 2022 للشريحتين الأولى والثالثة، وفي تاريخ 17 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تعليم»: شهدنا اهتماماً كبيراً بالطرح العام الأولي لمجموعتنا منذ الإعلان عن نية طرح أسهمنا بتاريخ 31 أكتوبر 2022. واليوم، يسرنا الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لجميع المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين ومجتمع مدرستنا من خلال شريحة أولياء الأمور والموظفين المؤهلين. لقد سطّرت مجموعة تعليم قصة نمو قوية على مدار 20 عاماً مع نمو إيراداتها وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بين عامي 2020 و2022».