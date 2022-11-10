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أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

سبائك من الذهب
10 نوفمبر 2022 11:30

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1710.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش. فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1713.70 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ويجعل هبوط العملة الأميركية الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أكتوبر الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.

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المصدر: وكالات
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أسعار الذهب
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