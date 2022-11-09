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نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي

نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي
9 نوفمبر 2022 22:47

أبوظبي (وام)
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، فعاليات النسخة الـ29 من معرض المجوهرات والساعات 2022، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك "، وسط حضور كبير من الشخصيات البارزة.وتجول معاليه برفقة الحضور في المعرض والتقى بكبار العارضين والمسؤولين عن الأجنحة، واطلع على أحدث التصاميم في مجال الساعات والمجوهرات لنسخة هذا العام التي شهدت مشاركة 110 عارضين من كبرى الشركات والعلامات التجارية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من الإمارات والهند وإيطاليا ولبنان والأردن وعُمان وغيرها الكثير من دول العالم.
ويوفر المعرض منصةً نموذجيةً تجمع العلامات التجارية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس، للاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق، والاستفادة من الأفكار الجديدة، وتبادل الخبرات.
كما يشكل فرصة مميزة للمصممين الناشئين لعرض إبداعاتهم، عبر المشاركة في جائزة إبداع التي أطلقها المعرض بالتعاون مع المصممة الإماراتية المبدعة عزة القبيسي.
ويُعتبر المعرض فرصة رائدة لعشاق المعدن الأصفر للاطلاع على تشكيلات متنوعة من المشغولات الذهبية، والمجموعات الفريدة التي لم يسبق عرضها، والقطع النادرة من الألماس والأحجار الكريمة، والتصاميم التراثية من عبق التراث الإماراتي بإبداع عصري، إلى جانب مجموعات واسعة متنوعة الخيارات من الساعات الأنيقة بتصاميم حديثة.

معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي
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