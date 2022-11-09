الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي الوطنية للفنادق»: توسعات جديدة بدعم نمو القطاع السياحي

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف خالد أنيب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن خطط الشركة للتوسع الفندقي في الإمارات بعد أن أصبحت الشركة تملك اليوم 13 فندقاً بالدولة منها فندق قيد التطوير.

وأشار أنيب في حوار مع «الاتحاد»، «أن إجمالي أصول الشركة حالياً 11 مليار درهم وتوقع أرباحاً قياسية ونتائج غير مسبوقة بالربع الأخير من العام الجاري مدعوماً بالنمو السياحي والفندقي، إضافة إلى نمو أعمالنا في مجالات التموين والتجزئة»، متوقعاً أن يحقق القطاع السياحي بالإمارات نمواً ملحوظاً حلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأكد أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق تعد شركة تاريخية وعريقة، فهي أول شركة متخصصة بالسياحة بدأت في إمارة أبوظبي، بهدف إنعاش القطاع السياحي والترويج السياحي بالعاصمة.

وأضاف: «الشركة قامت بتطوير أول فنادق أبوظبي، واليوم تمتلك 6 فنادق في أبوظبي وهي «الريتز كارلتون أبوظبي»، و«بارك حياة السعديات»، والراديسون بلو كورنيش وفندق ومنتجع الشيراتون، والميريديان، وراديسون بلو العين، إضافة إلى 6 فنادق في دبي، منها فنادق العنوان دبي مول، والعنوان دبي مارينا، والعنوان بوليفارد، وفندق فيدا، داون تاون والمنزل داون تاون، فضلاً عن فندق قيد التطوير في رأس الخيمة على جزيرة المرجان، ما يرفع إجمالي فنادقنا في الإمارات إلى 13 فندقاً». وإلى جانب القطاع الفندقي، قال أنيب: «لدينا ضمن أعمال الشركة قطاع المواصلات من خلال تكسي الغزال، والتي تقدم خدمات تأجير السيارات للشركات، والحافلات لنقل موظفي الشركات والمؤسسات، إضافة إلى قطاع التموين، فضلاً عن قطاع التجزئة وقطاع السفر والسياحة».

نتائج إيجابية

وحول نتائج الشركة، قال أنيب: «سجلنا نتائج إيجابية وأرباحاً جيدة رغم جائحة كورونا». وأرجع أنيب أسباب تحقيق نتائج ممتازة خلال الجائحة إلى الاستثمار الذي قامت به الشركة في دبي من خلال الاستحواذ على 5 فنادق، والذي تزامن مع النشاط السياحي الكبير في دبي مدعوماً بمعرض إكسبو دبي والفعاليات والنشاط السياحي والفندقي، إلى جانب دور الشركة في ترشيد النفقات».

وأكد: «ننظر للمستقبل بكل تفاؤل، حيث استطعنا بناء قاعدة صلبة من خلال استثماراتنا ونتوقع نموا في الأداء والأرباح».

وحول فنادق أبوظبي، قال: «خلال فترة الجائحة قمنا بعمليات تجديد لعدة فنادق تعتبر تاريخية بأبوظبي، حيث استطعنا إنجاز أعمال التجديدات الكاملة في ثلاثة فنادق، وهي فندق ومنتجع الشيراتون أبوظبي والراديسون بلو كورنيش (هيلتون سابقاً)، والإضافة الجديدة للفندق ويست باي» ولو ميريديان والراديسون بلو العين.

وأشار أنيب: «بدأت أبوظبي تشهد انتعاشاً سياحياً قوياً، حيث تسجل فنادقنا أداء إيجابياً من حيث الإشغال ومتوسط أسعار الغرف». وشدد: «سيشهد القطاع السياحي في أبوظبي بالربع الأخير من العام انتعاشاً ممتازاً ومن المتوقع أن يعوض الخسائر التي حصلت خلال فترة الصيف وأثناء الجائحة».

توسعات مستقبلية

وحول توسعات الشركة، قال: «تم الإعلان مؤخراً عن تطوير فندق جديد في جزيرة المرجان برأس الخيمة بكلفة مليار درهم، والذي سيضم ألف غرفة فندقية ليدعم النمو السياحي والإيرادات عند افتتاحه».

وأضاف: «نقوم حالياً بدراسة اسم العلامة الفندقية التي ستدير هذا الفندق ونعمل على المخططات المعمارية والهندسية، حيث من المتوقع البدء بالأعمال الإنشائية بعد نحو 6 أشهر، بينما من المتوقع افتتاح الفندق في الربع الأخير من العام 2025 أو الربع الأول من العام 2026».

وقال: «المشروع الجديد عبارة منتجع يضم مرافق مناسبة للعائلات والأفراد بشكل منفرد، عبر تقسيم المنتجع إلى قسمين لخدمة كل فئة بشكل منفصل وجميع الغرف مطلة على البحر». وشدد أنيب على أهمية إمارة رأس الخيمة سياحياً، حيث استطاعت أن تبني لنفسها مكانة مرموقة في السياحة الشاطئية والعائلية والبحرية محلياً وعالمياً». وفيما يتعلق بأعمال الشركة في قطاع التموين، قال: «نعتبر من أكبر الشركات في قطاع التموين بالإمارات، ولدينا نشاط كبير في السعودية وقطر أيضاً، ونعتزم التوسع بشكل مستمر في دول مجلس التعاون».

وأضاف: «يعد قطاع التموين لدينا من أهم القطاعات من حيث الربحية للشركة».

رؤية أبوظبي

قال خالد أنيب: «نحن نواكب بشكل مستمر ونراقب باهتمام رؤية أبوظبي والتطور السياحي الذي تشهده، لا سيما في الجزر السياحية مثل جزيرتي ياس والسعديات ومنطقة الظفرة، حيث تتمتع بمؤهلات سياحية كبيرة».

وأكد:«هدفنا المساهمة في التنمية السياحية، وفي نفس الوقت تحقيق الأرباح للمساهمين وإيجاد توازن بين توزيع الأرباح والتطوير».

وحول بناء الشراكات مع جهات سياحية في الإمارة، قال: «نحن دائماً نسعى لأي نوع من الشراكات الاستراتيجية لما يحقق المنفعة لجميع الجهات».

وفيما يتعلق بدور الشركة في الترويج السياحي، قال :«نعمل بقرب مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ودائرة السياحة في دبي، من خلال المشاركة في جميع المعارض والمحافل الدولية، وندعم مبادرات استضافة الأفواج السياحية القادمة من خلال فنادقنا، ونستعد دائماً للاستثمار والتوسع لما يعود بالفائدة على الدولة».

مبادرة تطوير الملاعب

وحول المبادرات التي تدعم مساهمة القطاع الفندقي في السياحة، قال خالد أنيب: «قمنا بإطلاق مبادرة مؤخراً لتطوير ملاعب كرة قدم داخل فنادقنا والتي تطابق معايير الملاعب الدولية من قبل فيفا، الأمر الذي أسهم في استقطاب نجوم الكرة قدم والفرق العالمية المشهورة لتنظيم معسكرات تدريب خارجية في فنادقنا، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نشاط القطاع السياحي ويساهم في استقطاب المجموعات السياحية الرياضية إلى أبوظبي».

وأضاف:«أنجزنا ملعباً بمعايير «فيفا» الدولية في فندق الريتز كارلتون أبوظبي ويتم حالياً تطوير ملعبين آخرين في فندق الميريديان بأبوظبي، إضافة إلى فندق راديسون بلو في العين».