قوائم طعام «افتراضية» في عالم الـ«ميتافيرس»

يوسف العربي (دبي)

بعد العقارات والسياحة والرعاية الصحية، بدأ قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات يتلمس طريقه إلى عالم «الميتافيرس» من خلال طرق عدة، أبرزها عرض قوائم الطعام بشكل معزز لمنح رواد المطعم تجربة مرئية غنية قبل تقديم الطلب، مع تقديم محاكاة شبه واقعية لطرق إعداد الطعام.

ويمكن لعالم «الميتافيرس» أن يجمع الأصدقاء والعائلات في غرفة طعام افتراضية لمشاركة وجبة في بيئة رقمية غامرة، حيث يتجاوز الطعام مجرد تلبية للاحتياجات الغذائية، ليكون فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية لبناء مجتمعات أوثق.

ووفق تقرير لمركز دبي التجاري العالمي المنظم لمعرض جلفود للتصنيع الذي انطلقت فعالياته في دبي، أمس، فإن عالم «الميتافيرس» حظي باهتمام بالغ من قبل شريحة من الطهاة والمطاعم والعلامات التجارية في مجال الأطعمة والمشروبات والتي تسعى لإنشاء تجارب طعام افتراضية، وإطلاق أطباق حصرية، وبيعها عبر استخدام الرموز غير القابلة لاستبدال «NFTs».

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات في العالم الافتراضي تسهم في بناء علاقات أوسع ومشاركة أقوى مع العملاء، فضلاً عن تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

ولفت إلى أنه على الرغم من الحماس اللافت لقطاع الأغذية والمشروبات لاستكشاف الفرص والتطبيقات في عالم «الميتافيرس» والرموز غير القابلة للاستبدال «NFTs»، فإنه من الصعب تحديد كيف ستبدو عليه صناعة الأغذية في العالم الافتراضي في المستقبل القريب، لاسيما مع اتساع مساحة التطبيقات والابتكارات في هذا المجال.

ويعد «الميتافيرس» مساحة رقمية يمكن من خلالها تداول الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات والأصول الرقمية أو الافتراضية في شكل رقمي فريد من أشكال المقتنيات التي يتم شراؤها وبيعها من خلال العملات الافتراضية.

وقال بشار الكيلاني، المدير التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «إكسنتشر الشرق الأوسط»، لـ «الاتحاد»، إن «الميتافيرس» من شأنه أن يغير طريقة التعامل في قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يلحق حالياً ببقية القطاعات الموجودة في هذا المجال الجديد.

ولفت إلى أن الهدف من توظيف «الميتافيرس» في مجال الأغذية والمشروبات الارتقاء بتجربة المستهلك في المطاعم ومحال التجزئة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتسريع الأعمال وخفض التكلفة في المصانع، فضلاً عن تعزيز سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن العديد من المصانع العاملة في هذا القطاع بدأت في تنفيذ توأمة رقمية لها في عالم «الميتافيرس»، ما يشكل تحولاً ملموساً متوقعاً إقبال المطاعم على استحداث نسخة افتراضية لها على «الميتافيرس»، ما يوفر تجربة غامرة للعملاء.