تعاون بين «دي بي ورلد» و«الإمارات للتنمية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص الوصول إلى التمويل التجاري، من خلال منصة التمويل التجاري التابعة ل «دي بي ورلد».

وتشمل الاتفاقية تحديد إطار عمل رسمي لمصرف الإمارات للتنمية و«دي بي ورلد»، من أجل تقديم فرص التمويل التجاري إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية عبر استخدام منصة التمويل التجاري من «دي بي ورلد».

وسيقوم الطرفان أيضاً بتركيز الجهود على تطوير برامج مشتركة لتعزيز القيادة الفكرية والتواصل، وتوفير حلول الخدمات المالية لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «نسعى إلى توفير حلول تجارية جديدة ومجدية للمتعاملين لدينا التي لا تعطي قيمة مضافة للخدمات التي نقدمها وحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز رقمنة النظام التجاري، وتمكين حركة التجارة الذكية عبر جميع الأسواق. ونهدف دائماً إلى إيجاد مسارات جديدة لدعم تدفق التجارة في العالم، وتحفيز إمكانات النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهدافها. وستوفر هذه الشراكة ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بمجموعة أكبر من خيارات التمويل التي تتيح لها القيام بأعمال التجارة عبر الحدود».

من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسعدنا تأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية والحيوية مع شركة»دي بي ورلد«بهدف تمكين النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، تماشياً مع الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات. وعمل مصرف الإمارات للتنمية على مر السنوات على توسيع نطاق دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مقبوليتها المصرفية، وتعزيز فرص التمويل من أجل دعم نمو أعمالها بكل سهولة ويسر. نتطلع إلى توفير فرص تمويل ونمو جديدة بالتعاون مع 'دي بي ورلد'، حيث سنعمل بشكل وثيق من أجل دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والمنطقة ككل».