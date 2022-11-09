«صندوق خليفة» يوقع مذكرة تفاهم مع «دار التمويل»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية جديدة مع دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات وتقديم الحلول المالية التجارية، من شأنها تيسير وصول رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات دار التمويل المالية، وتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة التي يقدمها كلّ من صندوق خليفة ودار التمويل كمؤسستين رائدتين في قطاع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بهذه المناسبة: «نحن ملتزمون بدعمنا لرواد الأعمال من خلال نطاق واسع من الخدمات والحلول الابتكارية. ستتيح الاتفاقية مع دار التمويل خيارات متعددة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره مصدراً قيّماً من المصادر المعززة للمنظومة البيئية لريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث يلعب هذا التعاون دوراً مؤثراً في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنظومة، ويمد مواطني الدولة بالدعم الذي يمكنهم من تطوير مشاريعهم وتنميتها بثقة ويسر».

وعلّق محمد عبد الله القبيسي، مؤسس دار التمويل، على حفل التوقيع قائلاً: «يسعدنا أن نتشارك مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأسيس وتنمية أعمالهم. نحن من أوائل المؤسسات المالية التي تقوم بذلك، حيث قدمت دار التمويل منذ تأسيسها في عام 2004 تمويلات بأكثر من 5 مليارات درهم إماراتي للشركات المتوسطة والصغيرة. ومن خلال دعم هؤلاء الرواد، فإننا نساهم أيضاً في مجتمعنا وفي النمو الشامل للاقتصاد ككل. يندرج هذا التعاون تحت الرؤية الإستراتيجية للدولة للمساعدة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن فخورون بأن نكون شريكاً رئيسياً نقوم بذلك».

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر خطة ضمان الائتمان (KF-CGS)، التي طورها صندوق خليفة بالشراكة مع دار التمويل، نطاقاً واسعاً من الخدمات المالية، تتضمن تبني نهج مشاركة المخاطر في القروض، الذي من شأنه تشجيع البنوك على إقراض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة.

كما ستتيح خطة ضمان ائتمان صندوق خليفة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للاقتراض مباشرة من البنوك بنسب فائدة أنسب لمدة أطول، إذا ما قورن بالاقتراض دون ضمان.

سيمكن هذا البرنامج أيضاً أعضاء صندوق خليفة من الاستفادة من المنتجات المالية التي تقدمها البنوك الأعضاء المشاركة في البرنامج، والتي لم تربط بعضهم سابقاً علاقات مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيؤدي توفير المجموعة الموسعة من القروض، ضمن خطة مشاركة المخاطر من صندوق خليفة، إلى زيادة السيولة في القطاعات المهمشة، التي لا تسترعي بالعادة اهتمام المؤسسات المالية الكبرى، إلا أنّ لها دوراً أساسيّاً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

يُذكر أيضاً أنه من شأن هذه الاتفاقية أن تعود بالنفع على البنوك والمؤسسات المالية، حيث سيتيح لها نهج مشاركة المخاطر التوسع في السوق الهدف، وزيادة شريحة العملاء بأمان.يذكر أن دار التمويل توفر حلولاً تمويلية مبتكرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجاتها، عبر موظفيها ذوي الخبرة من مديري علاقات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشتمل الخدمات التي تقدمها دار التأمين على تمويل رسوم الضمانات على فترة دفع مرنة تصل إلى 48 شهراً، لتسهيلات قروض تصل قيمتها إلى مليار درهم، مع معدلات فائدة تنافسية، والكثير غيرها.